Ex vigile urbano in servizio per 40 anni compie 101 anni: tanti auguri a Biagio Pelagatti

Ha compiuto 101 Biagio Pelagatti, di San Giovanni Teatino ma che per 40 anni ha prestato servizio nella polizia municipale di Pescara. In occasione dell'importante traguardo raggiunto, è stato festeggiato dal sindaco Giorgio Di Clemente e dall’assessore Valenzia Di Meo che lo hanno raggiunto nella sua abitazione per gli auguri ufficiali con tanto di pergamena a nome di tutta la comunità di San Giovanni Teatino, come riporta Chieti Today. Nel comune teatino, infatti, sono diversi gli anziani che hanno raggiunto e superato quota 100 anni. Il sindaco Di Clemente:

“Un anno fa, circa un mese dopo il mio insediamento come sindaco, ero in questo stesso salotto a festeggiare il traguardo dei 100 anni del nostro caro Biagio. - Oggi sento di rivivere la stesso identico momento, perché il tempo sembra essersi fermato; stessi occhi e stesso sorriso di questo uomo, che porta con sé la storia del nostro territorio. A Biagio vanno i migliori e più sinceri auguri da parte dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, con la speranza di rivederci ancora il prossimo per festeggiare nuovamente insieme la sua nascita al mondo ”