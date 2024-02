VIDEO | D'Amico e Di Costanzo sulla discarica di Villa Carmine: "Inaccettabile l'immobilismo del centrodestra"

Montesilvano e tutta l'area del fiume Saline non possono attendere ancora i ritardi per la bonifica della discarica di Villa Carmine. A dirlo il candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra e M5s Luciano D'Amico, e la consigliera comunale e candidata al consiglio regionale Romina Di Costanzo del Partito Democratico, che si sono recati sul posto per denunciare la situazione di stallo e immobilismo che ormai va avanti da anni attaccando il centrodestra regionale e quello comunale per non essere riusciti ad avviare i lavori.

La Di Costanzo ha ribadito che si tratta di un fatto gravissimo considerando l'inquinamento potenziale di questa enorme discarica alta 38 metri che si trova quasi sull'argine del fiume Saline. Una vera e propria bomba ambientale alla quale bisogna subito porre rimedio evitando un continuo rimpallo di responsabilità:

"Per la nostra città è un simbolo doloroso e totalmente incompatibile per una città che aspira a diventare un riferimento turistico. Qui troviamo un inquinamento costante, lento e invisibile del fiume e quindi di tutto il territorio. Non possiamo più permetterci di guardare con distacco e superficialità questo problema. Marsilio ha annunciato mesi fa un finanziamento per la messa in sicurezza, prima azione che andava fatta già molti anni fa".

Il candidato D'Amico ha ribadito che una situazione del genere non è accettabile ed è totalmente incompatibile con una regione verde e che fa della tutela dell'ambiente uno dei suoi simboli.

"Occorre un intervento deciso e immediato non solo per i rifiuti e l'inquinamento del fiume, ma anche per preservare la biodiversità dell'area attorno al fiume. Come presidente della Regione, sarò immediatamente disponibile per avviare un lavoro sinergico con gli enti locali al fine di risolvere definitivamente questa situazione intollerabile".

