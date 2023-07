VIDEO | Il generale Bruno Buratti della guardia di finanza (comandante Italia Centrale): "A Pescara concluse importanti operazioni"

Visita del comandante interregionale dell’Italia centrale della guardia di finanza, generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti nel Comando provinciale di Pescara e nel reaparto operativo aeronavale.

Ad accompagnarlo il comandante regionale Abruzzo, generale di divisione Gianluigi D’Alfonso.

Ad accoglierlo il comandante provinciale, colonnello t.ST Antonio Caputo, unitamente ai comandanti dei reparti della provincia e alle rappresentanze dei finanzieri di ogni ordine e grado e della Sezione Anfi, ai quali ha manifestato il proprio apprezzamento per l’impegno profuso a tutela della sicurezza economico-finanziaria e per i notevoli risultati conseguiti nei vari ambiti operativi del Corpo, che hanno accresciuto l’immagine delle fiamme gialle pescaresi.

Il comandante provinciale ha poi tenuto un briefing nella sala riunioni alla presenza dei comandanti e degli ufficiali dei reparti dipendenti, i quali hanno partecipato all’esecuzione delle più rilevanti attività di servizio illustrandone i dettagli, mettendo in risalto le tecniche investigative impiegate e gli strumenti utilizzati per fronteggiare i fenomeni illeciti registrati sul territorio della provincia di Pescara con riferimento all’evasione fiscale internazionale nell’ambito dell’ commercio elettronico, al sommerso da lavoro, agli illeciti nel settore degli appalti pubblici e ai comportamenti corruttivi nella pubblica amministrazione, alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico locale, nonché alla contraffazione e traffico di prodotti pericolosi. Per rafforzare il presidio sul territorio c’è stato un ampiamento dell’organico del Gruppo di Pescara di dodici ispettori. Sono state anche analizzate le attività del comparto aeronavale relative alla “sicurezza del mare” quale unica forza di polizia deputata ad assicurare i servizi di ordine e sicurezza pubblica in ambiente marino.

