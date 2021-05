Figliuolo e Curcio in visita al centro vaccinale di Pescara: "Uno dei migliori in Italia, dati confortanti per l'Abruzzo" [VIDEO]

Il commissario straordinario per l'emergenza Covid generale Figliuolo e il capo dipartimento della protezione civile Curcio sono arrivati a Pescara per una visita all'interno del centro vaccinale allestito nel palafiere in via Tirino. Ad accompagnarli nella visita il sindaco Masci, assieme all'assessore Seccia oltre al presidente della Regione Marsilio, all'assessore Verì e ai vertici della Asl di Pescara.

Il generale ha parlato di uno dei centri vaccinali migliori fra quelli visitati nel nostro Paese, aggiungendo che l'Abruzzo ha raggiunto e superato gli obiettivi prefissati in termini di somministrazioni giornaliere, con dati molto positivi per le inoculazioni ai fragili mentre è leggermente sotto la media per le vaccinazioni degli anziani.

"Maggio sarà un mese di transizione durante il quale ci prepareremo per giugno, quando arriveranno 17 milioni di dosi e scatterà la vaccinazione di massa. Dalla prossima settimana arriveranno in Abruzzo altre unità mobili dell'esercito che si occuperanno delle vaccinazioni nei piccoli comuni montani e nelle aree interne, dove i cittadini hanno maggiori difficoltà a raggiungere i centri vaccinali. Qui, seguendo il modello proposto per le isole minori, procederemo a vaccinazioni a tappeto"

Il capo dipartimento Curcio ha ricordato il legame personale e professionale con l'Abruzzo, evidenziando come la nostra regione negli ultimi anni abbia vissuto eventi importanti, mostrando sempre capacità di reazione:

"Faccio un appello a tutti i cittadini affinchè sostengano la rete delle associazioni di volontariato, cruciale per la società soprattutto in questo momento difficile ma che va appoggiata sempre per lo straordinario lavoro svolto dagli uomini e le donne che hanno permesso di dare un'accelerazione importante alla campagna vaccinale come dimostra l'ottima organizzazione in questo centro"

