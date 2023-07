VIDEO | Libri, cultura e teatro nella terza edizione del festival "Oltre le parole" a Montesilvano

Presentata a Montesilvano, in sala consiliare, la terza edizione del festival culturale e artistico "Oltre le parole", che verdà la presentazione di diversi libri con i relativi autori, e momento di intrattenimento con gli studenti della scuola civica di teatro di Montesilvano coordinati da Tiziana Di Tonno. Appuntamento dal 14 al 16 luglio in largo Venezuela, in zona grandi alberghi, uno spazio che sta diventando sempre più protagonista di eventi ed appuntamenti e centro aggregativo per tutta la zona del lungomare nord e del centro di Montesilvano.

A illustrare i dettagli dell'iniziativa il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore Barbara Di Giovanni, il consigliere comunale Marco Forconi e il direttore artistico Marcello Nicodemo. Un festival che, come ha sottolineato il sindaco ricordando che si tratta del terzo appuntamento di questa manifestazione che ogni anno ha riscosso sempre più successo, non avrà come suo fulcro solo momenti puramente culturali dedicati ai libri, ma anche teatro e dibattiti fra il pubblico e gli autori stessi dei libri. Si spazierà su vari argomenti e tematiche e dunque tutti i cittadini sono invitati a partecipare per delle serate sicuramente interessanti e per tutti i gusti.

Da segnalare anche la presentazione del libro dell'allenatore del Pescara Calcio Zdenek Zeman, che proporrà "La bellezza non ha prezzo" nella giornata di sabato 15 luglio. Il direttore Nicodemo ha proprio evidenziato come sia ampia la scelta e l'offerta di questa edizione, una varietà di argomenti che permetterà dunque a tutti di partecipare con grande interesse. Si apre il 14 luglio alle 19,30 con la presentazione del libro della giornalista Alessandra Portinari "Donne in politica", a seguire 21.15 Silvia Dai Prà con "I Giudizi sospesi" per chiudere con Fausto Biloslavo che proporrà alle 22,30 "Ucraina". Il 15 luglio come detto alle 19,30 la presentazione del libro di Zeman, a seguire Valerio Varesi con "L'affittacamere" e alle 22,30 Marcello Veneziani con "Scontenti". Infine il 16 luglio alle 19,30 Gino Bucci (L'abruzzese fuori sede) con "Rime toscibili", alle 21.15 Cristina Dell'Acqua con "La formula di Socrate" e alle 22.30 Luigi Leonardi con "La paura non perdona".

L'assessore Di Giovanni e il consigliere Forconi hanno evidenziato come Montesilvano si stia rafforzando come città attrattiva non solo dal punto di vista del turismo tradizionale ed estivo, ma anche come punto di riferimento in provincia e in Abruzzo per quanto riguarda gli appuntamenti culturali.