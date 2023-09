VIDEO | Proseguono le operazioni di demolizione dello storico hotel Carlton lungo la riviera nord [FOTO]

La ditta incaricata della demolizione del fabbricato che ha ospitato per decenni lo storico hotel prosegue nelle operazioni di abbattimento

Proseguono le operazioni di demolizione dello storico Hotel Carlton della riviera nord di Pescara. La ditta che si sta occupando della demolizione del fabbricato che per decenni ha ospitato lo storico albergo dove hanno soggiornato vip, personaggi famosi e politici, prosegue con grande attenzione negli interventi graduali di abbattimento della struttura. Un intervento delicato, come confermano gli addetti ai lavori, a causa della posizione dell'hotel in pieno centro abitato e con a ridosso altri edifici abitati.

Gli scavi stanno gradualmente demolendo la parte esterna e successivamente quella interna, dopo aver completamente bonificato l'area e rimosso tutti i mobili e ciò che rimaneva all'interno dell'albergo. La futura destinazione d'uso del nuovo palazzo che sorgerà all'interno dell'area sarà diversa rispetto al passato: sarà infatti una palazzina residenziale con appartamenti di pregio. E proprio il cambio di destinazione d'uso aveva scatenato polemiche e critiche nelle settimane precedenti l'avvio dei lavori (partiti all'inizio di luglio) con l'opposizione e anche alcune associazioni di categoria che avevano attaccato l'amministrazione Masci.

Il sindaco aveva replicato "che ristrutturare l’immobile occupato dall’hotel e modificarne la destinazione d’uso a civile abitazione è previsto e consentito dal Prg approvato dalla precedente amministrazione comunale. A fronte della regolarità del progetto, il Sue (sportello unico per l’edilizia) ha pertanto rilasciato il prescritto permesso di costruire ai sensi del Dpr 380/01 e smi, e i lavori dovranno iniziare entro un anno dal rilascio del titolo, avvenuto l'1 agosto 2022".

