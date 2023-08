VIDEO | I 5 Stelle: "A 3 mesi dal Giro d'Italia ancora incompleta la segnaletica orizzontale in piazza Garibaldi"

I consiglieri comunali di Pescara del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini, Paolo Sola e Massimo Di Renzo tornano a denunciare come sia incompleta la segnaletica orizzontale in piazza Garibaldi

il Movimento 5 Stelle torna a denunciare la situazione di abbandono che piazza Garibaldi, nella zona del centro storico di Pescara, vive da più di 3 mesi dopo che l’intera zona era stata interessata dal rifacimento degli asfalti per il passaggio del Giro d’Italia, senza che poi fosse ripristinata la segnaletica stradale.

«Da troppo tempo ormai mancano strisce pedonali, corsia degli autobus, pista ciclabile, delimitazioni dei parcheggi, case avanzate», sottolinea il consigliere Paolo Sola, «un’incuria che condanna una zona così nevralgica della città ad una situazione di confusione e pericolosità, costringendo ogni giorno centinaia di cittadinia non poter neppure attraversare la strada in sicurezza. Una situazione ormai insostenibile soprattutto per chi vive condizioni di disabilità che amplificano ancor di più il disagio di dover utilizzare una strada in un contesto di totale insicurezza».

La denuncia era già arrivata nei mesi scorsi in consiglio comunale, con due interrogazioni urgenti del Movimento 5 Stelle alle quali sono recentemente ha risposto la giunta Masci.

«Una risposta che arriva solo nei giorni scorsi», aggiungono i consiglieri Erika Alessandrini e Massimo Di Renzo, «e che, a distanza di tre mesi dagli interventi, ha il sapore di una presa in giro quando si legge che "il ripristino della segnaletica orizzontale sarà effettuato quanto prima". Una risposta emblematica di quale sia il livello di disinteresse da parte di questa amministrazione verso il tema delle manutenzioni stradali, una piaga in tante zone della nostra città».

Nella risposta all’interrogazione, infatti, si legge come il costo di tutti gli interventi fatti in occasione del Giro d’Italia sia di 330mila euro, a fronte di un contributo regionale di soli 150mila euro che espone, quindi, il Comune di Pescara ad un impegno di spesa consistente per integrare la somma necessaria.

«Somma che con tutta probabilità», proseguono Alessandrini, Sola e Di Renzo, «sarebbe stato più opportuno indirizzare verso le tante strade che, ancora oggi, necessitano davvero di interventi importanti. Sono centinaia le segnalazioni che arrivano quotidianamente da ogni parte della città, dal centro alle zone più periferiche, che denunciano buche, strade e marciapiedi dissestati, carenza di manutenzione ordinaria. E invece ancora una volta, si è scelto di investire capitali importanti solo per interventi di facciata, asfaltando strade in condizioni sicuramente non emergenziali ma attenzionate solo perché protagoniste del Giro d’Italia, continuando ad ignorare invece le esigenze reali segnalate dal territorio. Continueremo a farci portavoce di tutte le denunce dei cittadini – concludono i consiglieri pentastellati – fin quando non saranno garantiti dovunque tutti gli interventi necessari per ripristinare quantomeno le condizioni minime di sicurezza e di decoro, a cominciare da piazza Garibaldi».

Copyright 2023 Citynews