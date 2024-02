VIDEO | Tre corsie, autobus in una sola direzione, parcheggi e niente semafori: la proposta di Rapposelli (FI) per viale Marconi

Tre corsie, il ripristino dei parcheggi dove sono stati cancellati, lo spegimento dei semafori e il passaggio in una sola direzione degli autobus con la tratta contraria da spostare in viale d'Annunzio. Questa la proposta portata al difficile tavolo di confronto su viale Marconi e più in generale sulla nuova viabilità di Porta Nuova, dal presidente della commissione comunale Commercio e Attività produttive Fabrizio Rapposelli.

Una proposta che ricalca in sostanza quella di cui si parlava nel 2019 quando già era alla guida della commissione e che, afferma, rappresenterebbe la soluzione migliore.

Non nasconde di aver sempre “storto il naso” sul progetto a quattro corsie diventato il terreno di scontro tra l'amministrazione, i residenti e gli esercenti, ma ora una soluzione va trovata e sebbene non senza critiche e polemiche per un incontro definito dai più “deludente”, proprio la soluzione è quella che con la convocazione del tavolo fatta dal sindaco Carlo Masci e l'assessore comunale alla Mobilità Luigi Albore Mascia, si auspica di trovare.

“Ritengo che oggi anche in virtù di un lavoro pubblico che questa amministrazione sta ultimando e che si attendeva da anni con la nuova via Benedetto Croce che confluisce in via Vespucci e dunque con un'arteria nuova che crea una parallela a viale Marconi, su questa strada sia necessario tornare un po' all'antico. Cioè – spiega Rapposelli – ripristinare tutti i parcheggi lato monti dando modo ai negozianti e gli avventori di poter utilizzare la strada per lasciare l'auto e ripristinare una sola linea del trasporto pubblico o in direzione sud-nord o in direzione nord-sud con il ritorno previsto in direzione opposta in base a quanto stabilito, da spostare su viale Gabriele d'Annunzio”.

Per quanto riguarda i semafori questi, aggiunge, “vanno spenti. In corrispondenza delle rotatorie creano confusione agli automobilisti e un grandissimo traffico, ulteriore a quello naturale. Dovrebbero essere spenti ed eliminati”. In merito alle rotatorie invece “laddove riserviamo una corsia agli autobus quella centrale può essere loro riservata perché la percorrano nella direzione decisa”, afferma ribadendo che l'idea sarebbe quella di spostare poi la tratta opposta nella via parallela.

Una soluzione a tre corsie che sembra possa andar bene anche alle associazioni di categoria come confermato a IlPescara da Marina Dolci (presidente provinciale Confesercenti) che proprio a quel progetto del 2019 fa riferimento ringraziando Rapposelli per averlo riportato in discussione, e Barbara Lunelli (vicepresidente Confartigianato) che rimarca come quella era una delle soluzioni che chiedevano ancor prima che si arrivasse a realizzare le quattro corsie.

Copyright 2024 Citynews