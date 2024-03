VIDEO | Aprono via Benedetto Croce e via Pantini: in viale Marconi 158 parcheggi e ciclabile

Giovedì 20 marzo apre alla viabilità nella nuova via Benedetto Croce, mentre la settimana successiva sarà la volta di via Pantini e negli stessi giorni degli interventi di modifica in viale Marconi dove, come ormai noto, sarà eliminata una corsia, torneranno i parcheggi lato monte, saranno chiuse le rotatorie, spenti seppur in fase sperimentale i semafori e realizzata la pista ciclabile. Lavori che richiederanno tre o quattro giorni.

Ad annunciare la rivoluzione della viabilità a Porta Nuova che si concretizzerà dunque nell'arco di dieci giorni è il sindaco Carlo Masci che del tema ha parlato nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di gran parte della sua giunta. Nello specifico saranno 158 i parcheggi che saranno realizzati su viale Marconi per un totale di 354 rispetto ai 188 attuali e i 110 presenti nel 2019, con la pista ciclabile che torna a essere presente dopo la cancellazione dei 350 metri che aveva nel 2019 e lo fa con un'estensione di mille 815 metri.

“Oggi ci cono le condizioni per fare questa operazione – dichiara il sindaco. Tutto parte da via Benedetto Croce che dopo 50 anni avrà una nuova viabilità dallo stadio fino al fiume. Verrà aperta giovedì e avendo fatto questo abbiamo potuto lavorare sulla rivisitazione del progetto di viale Marconi per il superamento della viabilità prevista ad agosto 2018 e relativa al progetto approvato il 24 maggio 2019, tre giorni prima delle elezioni che mi hanno indicato come sindaco”. Un aspetto che ribadisce per rispedire al mittente le critiche rispetto a viale Marconi sollevate in questi anni a fronte di un progetto che sotto la giunta Alessandrini era però a tre corsie e passato poi a quattro, ma per il quale, è tornato a dire il sindaco il sindaco, si prevedeva comunque la cancellazione dei parcheggi e l'apertura di quelle rotatorie che ora verranno chiuse.

“Il tema reale è stato quello legato all corsia preferenziale lato monte e l'eliminazione dei parcheggi. Oggi eliminiamo quella corsia – riprende Masci – e introduciamo nuovamente i parcheggi in modo da dare risposte concrete a cittadini ed esercenti”. Dall'interlocuzione con Tua è emersa quindi la possibilità di lasciare come corsia preferenziale quella sud-nord dove i parcheggi già ci sono e che “dà sfogo a una importante mobilità pubblica”. “Un'operazione – prosegue – che poteva essere fatta solo ora perché via Benedetto Croce è finita e perché c'è il collaudo di viale Marconi”.

Un'operazione sostanzialmente a costo zero, precisa ancora il primo cittadino: “facciamo solo manutenzione ordinaria e la facciamo attraverso la segnaletica orizzontale che andiamo a modificare e questo ci permetterà di avere la nuova viabilità”. Sui semafori quindi puntualizza: rimarranno per ora in via sperimentale a lampeggio perché possiamo eliminare il passaggio in mezzo alle rotatorie. Abbiamo trovato una soluzione per evitare agli autobus di dover tagliare la corsia e commetter infrazione”.

Quindi l'ultimo affondo alle opposizioni: “tutto è partito dal 2018. Oggi l'opposizione che strilla sull mobilità di viale Marconi dovrebbe dire forse a noi perché nel 2018 ha pensato una mobilità che prevedeva la corsia preferenziale – conclude - con l'eliminazione di tutti i parcheggi e perché l'ha approvata nel 2019 a tre giorni dalle elezioni”.

Un tema quello di viale Marconi che proprio riguardo quanto sarebbe emerso dal collaudo in termini di spesa, arrivato con molto ritardo anche a cusa della necesità di riorganizzare il settore Lavori pubblici dopo l'esplosione dell'inchiesta Tana delle Tigri su presunti appalti truccati e cocaina, ha chiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta di cui si disucterà nel prossimo consiglio comunale e sui cui pende ancora la sentenza del consiglio di Stato cui sono ricorsi esercenti e cittadini riunitisi in un comitato e prevista per il 14 ottobre.

Copyright 2024 Citynews