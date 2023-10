VIDEO | Pettinari su via lago di Capestrano: "Questo è il nuovo e pericoloso fortino della droga pescarese"

Il consigliere regionale del M5s Domenico Pettinari si è recato in via Lago di Capestrano 15 a Rancitelli dove si vive una situazione pesante sul fronte del degrado e della criminalità

Con l'abbattimento del Ferro di Cavallo lo spaccio pescarese si è spostato in altre piazze, e in particolare in via Lago di Capestrano. A dirlo il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio Domenico Pettinari, che ha tenuto una conferenza strampa davanti al civico 15, dove si trova una palazzina che vive una situazione pesante sul fronte del degrado e della criminalità:

"Oggi siamo qui per spiegare a tutti i cittadini che, come avevo previsto, con l'abbattimento del Ferro di Cavallo non si è risolto il problema dello spaccio di droga a Rancitelli, anzi la situazione paradossalmente potrebbe anche essere peggiore considerando che si sono create tante nuove piazze di spaccio. Qui, al civico 15, l'ascensore è rotto e le poche famiglie di persone oneste e aventi diritto dell'alloggio popolare vivono un incubo: nella maggior parte degli appartamenti vivono o comunque si trovano persone che vendono o consumano droga a tutte le ore: addirittura in un angolo sotto il tetto è stata ricavata una vera e propria postazione fissa dello spaccio: oltre alle dosi, anche tante siringhe e materiale per il consumo. Una situazione inaccettabile con un degrado estremo anche sul fronte della pulizia e l'igiene pubblico: è impossibile vivere serenamente in questo palazzo: addirittura a volte le persone, per rientrare nei propri appartamenti, devono aspettare che tossicodipendenti sotto effetto di droga si spostino in quanto si buttano letteramente a terra davanti i portoni. Senza contare le minacce, gli insulti e le aggressioni verbali che subiscono."

"Noi la ricetta per cercare di risolvere il problema l'abbiamo detta da tempo: controlli fissi interforze, anche con l'esercito se dovesse servire, garantiti giorno e notte. E ancora un posto fisso della polizia municipale in zona per scoraggiare il fenomeno dilagante dello spaccio e del consumo di stupefacenti. Non è possibile tollerare una situazione del genere, i cittadini onesti che vivono qui hanno diritto a una vita tranquilla e serena".

