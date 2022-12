VIDEO | Valeria Marini e Amaurys Pèrez portano i doni ai bambini ricoverati in ospedale

Successo per "Babbo Natale carabiniere". Tutti insieme, accompagnati dalle mascotte dei cartoni della Gadoo eventi, hanno visitato i reparti pediatrici per portare un sorriso ai piccoli degenti

La celebre attrice e soubrette Valeria Marini e il nazionale di pallanuoto Amaurys Pèrez sono stati oggi pomeriggio all'ospedale di Pescara per consegnare i doni ai piccoli degenti in occasione delle feste. La manifestazione è "Babbo Natale carabiniere", giunta alla ventesima edizione. Tutti insieme, alla presenza del capitano Monica Dallari e accompagnati dalle mascotte dei cartoni della Gadoo eventi, hanno visitato i reparti pediatrici per portare un sorriso ai bambini. Particolarmente commosso è apparso soprattutto Pèrez, mentre la Marini ha più volte sottolineato l'importanza di questi gesti solidali elogiando la presidente di Adricesta, Carla Panzino, che ancora una volta è stata il "deus ex machina" dell'evento.

I sacchi natalizi, preparati dai volontari dell'Adricesta, contenevano giochi di ogni tipo che sono stati raccolti dai carabinieri con il sostegno della Lisciani Giochi. Inoltre l'associazione artisti musicali Adimus ha regalato un piano per il progetto "Un pianoforte in corsia", che verrà promosso nei vari reparti ospedalieri per portare cultura e allegria in quei luoghi: lo strumento musicale è stato "inaugurato" dal maestro Michele Di Toro, che ha suonato "White Christmas" per tutti i presenti.

L'Adricesta si farà anche portatrice di una raccolta fondi per l'acquisto di un ecografo da destinare alla sala parto dell'ospedale. Da sottolineare, infine, che Valeria Marini (accolta dal sindaco Carlo Masci, dall'assessore comunale al disagio sociale Nicoletta Di Nisio e dall'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì) ha voluto offrire un contributo personale al progetto, a ulteriore testimonianza del suo gran cuore e della sua sensibilità.