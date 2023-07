VIDEO | Estate da tutto esaurito, l'assessore D'Amario: “La strada intrapresa è quella giusta”

I numeri parlando un'estate da tutto esaurito per l'Abruzzo. A dirlo sono le associazioni di categoria sottolinea l'assessore regionale al Turismo Daniele D'Amario che sottolinea come i risultati siano il frutto del percorso intrapreso dall'ente per valorizzare il territorio.

Un percorso che va avanti, sottolinea, con la campagna promozionale 2023 che ha già visto la presenza della Regione ad eventi nazionali e internazionali in Italia, in Europa e persino in Asia e che si traduce nella capillare presenza dei messaggi promozionali di quella “Bella sopresa” scelta come claim per portare il territorio fuori dai confini regionali.

Una campagna che passa per eventi, presenza sui media e nei luoghi fisici d'Italia come nel caso della metropolitana di Milano dove proprio in questi giorni campeggiano i cartelloni pubblicitari.

“La campagna – spiega D'Amario – si è intensificata durante l'estate e ancor di più lo farà nel periodo invernale. Abbiamo partecipato a tante fiere nazionali e internazionali per far vedere che siamo sempre più attrattivi e questa sarà un'estate importantissima – ribadisce -. Lo dicono i numeri. L'Abruzzo è sempre più percepito anche come meta di turismo invernale – sottolinea – su cui abbiamo acceso un focus. Le grandi manifestazioni hanno reso più visibile l'Abruzzo non ultimo come avvenuto con la partenza del Giro D'Italia”.

“L’Abruzzo – dice ancora D'Amario – sarà presente con spot mirati nei palinsesti televisivi e radiofonici della Rai sia in estate che in autunno e anche all’interno di programmi cult come quello di Alberto Angela. Quello che mi preme sottolineare - è che queste azioni di promozione sono il frutto di un lavoro che portiamo avanti da almeno due anni grazie all’impegno di dirigenti e funzionari del Dipartimento Turismo e alla partnership che abbiamo saputo costruire con il sistema delle Camere di commercio e con le organizzazioni degli operatori turistici”

Cresce intanto l'attesa per il Napoli campione d'Italia che sarà di nuovo a Castel di Sangro per il ritiro e se il “core business rimare sulla costa”, prosegue l'assessore “anche le nostre montagne hanno un sentiment in crescita. Poi c'è l'immenso mondo dei borghi, dei cammini, del turismo legato alla bicicletta. Il turismo esperienziale ci dà numeri in crescita esponenziale”.

Che sarà un'estate sold-out lo dicono le associazioni di categoria, torna a dire affermando che se così è vuol dire “che la strada intrapresa è quella giusta”.

