VIDEO | Tombini troppo rumorosi in via Tirino, all'incrocio con via della Fornace Bizzarri: la denuncia di una lettrice

Tombini troppo rumorosi al passaggio delle auto e dei mezzi pesanti: accade in via Tirino, all'incrocio con via della Fornace Bizzarri. È quanto denuncia una nostra lettrice.

Queste le sue parole: "Non si può stare con le finestre aperte per il rumore troppo assordante in una strada molto trafficata, via Tirino, all'incrocio con via della Fornace Bizzarri, e anche lungo la stessa via della Fornace Bizzarri nei pressi del numero civico 4. É da esaurimento quel rumore continuo, non si riesce a riposare né a studiare e svolgere lavori di concetto. Ho già esposto il problema al Comune ma senza risultato. Vi prego di risolvere il caso al piú presto. É urgente! Grazie".