VIDEO | La presidente Tiboni: "I Premi Flaiano meriterebbero una legge regionale per avere il giusto riconoscimento"

«I Premi Flaiano meriterebbero una legge regionale attraverso far diventare stabile e continuativo nei confronti di una manifestazione che non solo porta il nome di Pescara e dell'intero Abruzzo nel mondo ma che porta anche un evidente ritorno economico».

Inizia così la risposta della presidente Carla Tiboni alla domanda sulla volontà del padre Edoardo riguardo al fatto di mantenere i Premi Flaiano a Pescara oppure spostarli a Roma.

Per la Tiboni è l'occasione per ribadire come ogni anno ci siano difficoltà per raccogliere i finanziamenti utili a proporre l'evento culturale principale sia di Pescara che dell'intero Abruzzo. E la partecipazione ogni anno di personaggi di calibro, che vengono volentieri al teatro d'Annunzio dimostra la bontà della proposta e di come vengano valutati i Premi Flaiano a livello nazionale e internazionale.

«Credo che Edoardo Tiboni fosse un po' stanco, come lo sono io, di dover questionare ogni anno per i finanziamenti, credo che il Premio Flaiano meriti una legge regionale e un contributo sul quale poter contare a prescindere dai vari bandi ai quali giustamente e ovviamente partecipiamo. Vorremmo avere un po' più di tranquillità e serenità. Pensare che ci siano altri premi che hanno già una legge regionale ci fa sognare una legge regionale anche per i Premi Flaiano che sono sì costosissimi ma sono un veicolo di economia, portiamo ogni anno 200mila euro sul territorio perscarese e abruzzese. Tutto questo va valutato com maggiore franchezza e serietà».

