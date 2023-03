VIDEO | Il ministro e vicepremier Tajani in città: "Con il Pnrr l'Abruzzo e Pescara sempre più strategici per il nostro Paese"

Il ministro degli affari esteri e vicepremier del Governo Meloni Antonio Tajani è arrivato in Abruzzo per il centenario dell'Aeronautica Militare e dopo la visita a San Giovanni Teatino è arrivato a palazzo di città

È arrivato anche a Pescara il ministro degli affari esteri e della cooperazione istituzionale Antonio Tajani che si è recato in Abruzzo in occasione del centenario dell'Aeronautica e per il 25° anniversario della 133° Squadriglia Radar Remota di San Giovanni Teatino, che è stata proprio la prima tappa del viaggio istituzionale nella nostra regione. Dopo l'incontro a San Giovanni Teatino, infatti, verso le 17 Tajani è stato accolto davanti a palazzo di città dal sindaco Carlo Masci, dal presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, dal questore Luigi Liguori e dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo. Qui, si è anche avvicinato ad un gruppo di cittadini ucraini che hanno tenuto un sit-in davanti al Comune. Si tratta del gruppo di profughi che la prossima settimana sarà ricollocato in altre strutture di accoglienza al di fuori della Regione. Gli ucraini hanno chiesto un aiuto per evitare che avvenga lo spostamento, che provocherebbe loro disagi e problematiche importanti.

Il ministro e vicepremier si è fermato qualche minuto con i giornalisti spiegando come Forza Italia in Italia e anche in Abruzzo, si stia sempre più dimostrando l'unica vera forza moderata centrista presente nel nostro Paese, dopo lo spostamento a sinistra del Partito Democratico a seguito delle ultime primarie. Per quanto riguarda le elezioni regionali in programma il prossimo anno, Tajani ha commentato:

"Per le prossime elezioni regionali in Abruzzo puntiamo ad ottenere un risultato ampiamente sopra la doppia cifra, confermando di essere una forza importante all'interno di questo territorio e per tutta la coalizione di centrodestra".

Dopo l'incontro privato con il sindaco Masci, il ministro ha tenuto la conferenza stampa con i giornalisti locali, nella quale ha prima parlato di tematiche strettamente amministrative e istituzionali, e successivamente politiche. Assieme a Tajani erano presenti fra gli altri il primo cittadino pescarese, il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e l'assessore regionale Daniele D'Amario.

Il ministro e vicepremier ha ribadito, parlando dei progetti in cantiere con il Pnrr da portare a termine a Pescara, che la nostra città e la nostra regione sono e saranno sempre più cruciali a livello strategico sia per Forza Italia, che da sempre guarda con grande attenzione all'Abruzzo, sia per il governo di centrodestra. Un Pnrr che, se da un lato deve avere l'obiettivo di potenziare e rendere più competitiva la città e tutto il territorio, come ad esempio l'Aeroporto Liberi dove si punta ad espandere le rotte nazionali e internazionali o il porto che a breve vedrà l'avvio degli importanti lavori di riqualificazione, dall'altro ha anche un altro obiettivo, ovvero quello di recuperare le radici territoriali evitando lo spopolamento delle zone interne che invece possono e devono costituire una risorsa economica e sociale importante per l'Abruzzo e la provincia di Pescara.

