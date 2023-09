VIDEO | Riapre al traffico corso Vittorio Emanuele II, Masci: "Impegno mantenuto, la nuova viabilità in favore degli utenti deboli"

Tagli del nastro con il primo cittadino che annuncia la riapertura alle auto per lunedì 11 settembre: nessun disagio per le scuole, aggiunge sottolineando la tempestività dell'intervento. I colori, spiega, utili a dare priorità a biciclette e monopattini, "le auto che entrano lo devono fare in punta di piedi"

Lunedì riapre al traffico corso Vittorio Emanuele II. I lavori sono stati completati nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 settembre e cioè con 24 ore d'anticipo rispetto a quanto previsto così che a inaugurarla sia domenica 10 la corsa podistica PesGara per la legalità che ospiterà i campionati italiani della 10 chilometri di atletica.

Taglio del nastro per la strada principale della città completamente messa a nuovo e dove da lunedì riprenderà la circolazione anche degli autobus senza che vi siano dunque problemi per i ragazzi che torneranno a scuola. Alla presenza del sindaco Carlo Masci e di diversi assessori della sua giunta il primo cittadino ha fatto il punto liquidando con poche parole le polemiche che hanno interessato i lavori e annunciando che a breve partiranno quelli nelle adiacenti corso Umberto I e piazza Santa Caterina. E intanto si guarda già al passaggio della filovia su corso Vittorio dopo la sentenza del consiglio di Stato a seguito della quale si stanno completando i lavori sulla strada parco con i mezzi che dovrebbero entrare in esercizio entro fine anno o al massimo entro l'inizio del 2024. A riaprire al traffico intanto già nella giornata di oggi, sabato 9 settembre, sarà la riviera nord dove i lavori sono stati completati.

“Avevamo assunto un impegno con la città e cioè che avremmo riaperto al traffico con i lavori completati lunedì prossimo e questo succederà. - annuncia quindi Masci - La strada è stata definita in tutti i suoi particolari già da questa notte”, sottolinea ringraziando l'impresa e le maestranze che alle 4 erano già nel cantiere per concluderlo. “Avremo sabato e domenica per l'assestamento e domenica ci passerà la gara podistica PesGara: la inaugureremo con mille atleti che ci cammineranno e correvano sopra e da lunedì tutto il corso sarà a disposizione della città nella maniera più completata” e cioè con bici, monopattini, autobus e automobili.

L'occasione per ricordare che il corso “lo abbiamo ereditare con buchi che sembravano crateri: la riconsegniamo agli occhi di tutti bellissima, nuova e particolare”. Nessun euro speso dai cittadini, sottolinea il primo cittadino ricordando che sono stati utilizzati i fondi delle ciclabili del pnrr e che proprio queste sono le protagoniste, grazie alla segnaletica colorata e la zona 30, della nuova viabilità. Proprio quei colori, afferma Masci, sono la caratteristica che farà sì che in auto sul corso si arrivi “in punta di piedi” con gli utenti deboli che diventano dunque “quelli forti. “Abbiamo riqualificato la strada dal 2016 totalmente rovinata, non abbiamo speso soldi dei cittadini e aumentato le ciclabili: credo che abbiamo ottenuto il massimo del risultato che potevamo ottenere su questa strada” ecco perché per lui le critiche sollevate dalle opposizioni sono meramente politiche, ma prive di fondamento tanto che, tiene e precisare, “tanti cittadini mi hanno ringraziato e mi hanno detto: finalmente Pescara si colora e credo bene”.

La nuova viabilità dovrà essere utile anche al passaggio della filovia e su questo “aspettiamo Tua. Noi quello che dovevamo fare per instradarla lo abbiamo fatto e questo sarà un altro salto di qualità per la città Parliamo di mezzi a zero impatto ambientale: sono tutti elettrici anche quando camminano su percorsi stradali e no hanno fili. Abbiamo tra l'altro acquistato altri autobus elettrici e nel giro di qualche anno – conclude – vogliamo che sia elettrica tutta la flotta”.

