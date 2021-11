VIDEO | Telecamere di videosorveglianza, il sottosegretario Molteni visita la nuova sala di controllo

Inaugurata ufficialmente la nuova sala di controllo per le 332 telecamere di videosorveglianza installate in diverse zone di Pescara

In occasione dell’inaugurazione della sala di controllo nel nuovo centro della polizia municipale in via del Circuito, infrastruttura tecnologicamente avanzata di videosorveglianza per la sicurezza del territorio, è arrivato a Pescara il sottosegretario al ministero degli Interni, Nicola Molteni.

Il sottosegretario è stato accolto dalle autorità locali e ha visitato l’impianto.

Nelle dichiarazioni rilasciate, oltre a sottolineare gli aspetti legati alla sicurezza dei cittadini, ha toccato anche altri temi quali l'utilità di questi sistemi da implementare nella polizia penitenziaria e nelle altre forze dell'ordine; e si è espresso sulla libertà di manifestare di chi dissente dal green pass obbligatorio, tema molto caldo.

