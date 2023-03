VIDEO | Pettinari (M5s): "La sede unica della Regione è in viale Bovio e in via Raffaello, ma i palazzi si stanno facendo marcire"

La soluzione per la sede unica della Regione è quella “che abbiamo davanti” e cioè ristrutturare e mettere a norma gli edifici di viale Bovio e via Raffaello che sono contigui e di un'ampiezza superiore a quello che si intende realizzare nell'area di risulta: 13mila metri quadrati a fronte di 9mila per un investimento complessivo di 13milioni di euro.

A sostenerlo tirando fuori un progetto di cinque anni fa redatto dal servizio gestione e patrimonio di Regione Abruzzo è il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari (M5s) che questa mattina proprio davanti all'edificio di viale Bovio ha incontrato la stampa per denunciare lo stato di degrado in cui versano sia quello che l'altro lontano poche decine di metri e per rivolgere un appello al presidente della Regione Marco Marsilio perché si attivi al fine di recuperare il patrimonio pubblico che è già dell'ente invece di pensare ad una nuova sede unica in un luogo che per lui resta comunque inadatto.

“Stiamo fotografando la fatiscenza in cui si trovano i palazzi della Regione dove solo fino a qualche anno fa c'erano gli uffici della giunta – afferma Pettinari -. Gridano vendetta. Sono lasciati in stato di abbandono e i cittadini dicono che di notte qui vengono i tossicodipendenti a drogarsi. Un pugno al cuore. Si stanno deteriorando: un patrimonio pubblico che sta perdendo valore e che non entra nel dibattito pubblico sulla nuova sede e questa è una grande domanda. Sono fortemente contrario alla sua realizzazione nell'area di risulta – ribadisce -. La soluzione ce l'abbiamo sottomano: basta rimettere a norma questi due palazzi e fare qui un insediamento di 13mila metri quadrati. Mi viene in conforto – spiega – il servizio gestione patrimonio della Regione Abruzzo che cinque anni fa ha redatto un progetto da 13 milioni di euro per la riqualificazione di questi palazzi. Perché non si fa? Perché si lasciano in abbandono e non se ne parla? Negli ultimi bilanci della Regione non c'è neanche un euro per queste strutture. Faccio un appello a Marsilio perché non ci si può voltare dall'altra parte. Questa è roba nostra, è patrimonio della Regione. A chi lo vogliamo dare tra poco? Li lasciamo marcire così”, si chiede ancora.

A chi gli chiede se davvero converrebbe restaurarli risponde con una certezza: “conviene perché è già patrimonio dell'ente e perché c'era già un insediamento buono che è a pochi passi dal centro. Converrebbe per tante cose. Perché farlo nuovo quando ce l'hai già. È normale che convenga restaurarlo, ma non lo dice Pettinari – sottolinea – che è un politico, lo dice l'x dirigente del servizio patrimonio della Regione”.

Gli chiediamo quindi perché a suo parere i due palazzi non entrino nel dibattito sulla nuova sede e la risposta è caustica. “Molto probabilmente perché mi ritrovo sempre solo. È sempre Domenico Pettinari che si accorge che qualcosa non va - afferma -. Tutti vanno in una direzione io vado verso quella più semplice e lineare e la soluzione è questa, ma la politica guarda dall'altra parte”. Tra i suoi timori anche quello di verde rispolverato il progetto de La City. Un pensiero questo “che non vogliamo neanche coniserare dato che non risulterebbe in aderenza con i vincoli e le prescrizioni dettate dal piano di rischio aeroportuale”.

Per i due palazzi si paventerebbe l'ipotesi, sostiene, di alienamento cioè di venderli a terzi. “Ma non si sa neanche di questo si sa quando. Pensare di disfarsi del patrimonio immobiliare pubblico è devastante. Intanto i palazzi marciscono e si può anche provocare un danno erariale all'ente”.

