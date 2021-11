VIDEO | Scioperano i lavoratori delle aziende di igiene ambientale

Presidio di lavoratori e sindacati davanti al palazzo della prefettura in piazza Italia a Pescara questa mattina, lunedì 8 novembre

In relazione al perdurare delle criticità presenti nella trattativa per il rinnovo dei contratti collettivi scaduti il 30 giugno 2019 e a seguito di infruttuosi incontri tra le parti, c'è stata la proclamazione di una iniziativa di sciopero nazionale per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende di igiene ambientale che applicano il contratto collettivo nazionale Utilitalia/Ambiente 10 luglio 2016 e il ccnl Fise/Assoambiente 6 dicembre 2016.

Stamattina i manifestanti si sono radunati in piazza Italia, sfidando anche il maltempo, certi di un esito positivo della trattativa. Segnali incoraggianti sarebbero arrivati dai vertici nazionali.

Tra i temi, l'aspetto retributivo e gli orari, ma anche igiene ambientale e tecnologie impiegate, a tutela delle fasce di età meno protette.

