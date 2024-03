VIDEO | Da Pasquetta le attività della cooperativa "Il Bosso" nella riserva dannunziana: sottoscritta la convenzione

Due visite guidate il lunedì di Pasquetta che saranno solo l'assaggio delle tante attività che si svolgeranno da quel giorno in poi all'interno della riserva dannunziana e che coinvolgeranno non solo le scuole, ma proprio tutti. E se l'educazione ambientale è il fulcro, questa passerà non solo per “escursioni” e passeggiate alla scoperta dell'incredibile biodiversità che custodisce quel polmone verde ferito gravemente dall'incendio del primo agosto 2021, ma che ha voglia di tornare a respirare pienamente, ma anche per altre attività: dai convegni alle presentazioni di liberi e fino alle attività di nord walking. Il tutto all'insegna della totale inclusività grazie alla presenza di un interprete Lis (Lingua dei segni italiana) e poltrone che saranno fornite dal Comune, adatte a consentire la partecipazione ai diversamente abili.

A proporle anche con la riattivazione delle pagine social (Facebook e Instagram) e il rilancio del sito internet con anche la riattivazione delle telecamere h24 che consentono di vedere la pineta in ogni momento, sarà la cooperativa “Il Bosso” cui l'amministrazione che ha il compito primario di occuparsi della riserva, ha deciso di affidare quei servizi che le consentiranno di tornare a essere pienamente vissuta trasmettendone la conoscenza perché si diventi tutti consapevoli che la pineta non è un parco pubblico, ma molto di più: una riserva regionale sottoposta a tutela. Visite quelle di Pasquetta che si svolgeranno alle 10 e alle 15 con partenza dall'area antistante l'Aurum (questi i riferimenti per informazioni e prenotazioni: telefono 085 9808009, email info@ilbosso.com).

Proprio a valere sui fondi che la Regione eroga all'ente per la gestione della pineta è stata sottoscritta la convenzione con “Il Bosso” (della durata di due anni e mezzo per i comparti 2, 3 e 4) che il suo front-office lo avrà proprio all'Aurum riprendendo un discorso iniziato quando la stessa cooperativa aveva l'incarico e che nell'ambito dell'accordo si occuperà anche di piccoli lavori di manutenzione ordinaria oltre all'organizzazione delle attività, quali ad esempio la cartellonistica e la sistemazione delle recinzioni palo-corda-palo.

“È una bellissima iniziativa perché rimetteremo in movimento la pineta dannunziana dopo quello che il devastante incendio” rimarca Santilli spiegando che alcune scuole si sono già prenotate per partecipare alle prime attività, ma che il progetto sarà ampliato non solo con le attività estive per i ragazzi, ma con un percorso che dal prossimo anno scolastico coinvolgerà gli istituti scolastici.

“Il Bosso” è la cooperativa che gestisce le sorgenti del Pescara ed è soprattutto, sottolinea Moscone, un centro di educazione ambientale che si occupa di divulgazione scientifica. Saranno due gli operatori del front-office che saranno a disposizione della cittadinanza. Uno di loro è Luca Salerni presente a Palazzo di Città per parlare delle attività che saranno promosse e che oltre che essere un educatore ambientale è un istruttore di nord walking, tra le attività che saranno promosse all'interno della riserva. Alla cooperativa saranno affidate anche la gestione del giardino dunale e quello retrodunale con dunque una presenza costante nella zona della pineta dannunziana e non solo.

Insomma quello che si metterà in piedi è un progetto fatto di servizi che si pone come obiettivo primario quello della tutela della biodiversità e della sua divulgazione perché tutti siano consapevoli dei tesori che la pineta dannunziana custodisce e continua a custodire nonostante quella ferita da cui cerca faticosamente di guarire. Un'azione quella promossa, sottolinea Santilli, che rientra nel percorso di rinascita della riserva con l'obiettivo, ribadisce, “di riportarla agli antichi splendori”.

Copyright 2024 Citynews