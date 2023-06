VIDEO | Dal risanamento di Fosso Bardet alla nuova piazza: partono i lavori di riqualificazione a Borgo Marino Sud [FOTO]

Non solo l'intervento Ater sulle palazzine, ma anche quello del Comune per risolvere definitivamente il problema di Fosso Bardet, il rifacimento dei marciapiedi e la realizzazione di una nuova piazza. Entro l'inizio del prossimo anno, assicura il sindaco Carlo Masci, i lavori avviati dall'amministrazione saranno completati e saranno un ulteriore tassello per la riqualificazione di Borgo Marino Sud, per tutti “il quartiere dei pescatori”.

Su Fosso Bardet i lavori sono già iniziati come dimostra la presenza di ruspe e operai. “Liberiamo la zona dalla schiavitù degli allagamenti”, sottolinea il sindaco parlando dei lavori che, complessivamente e con compresi gli interventi che riguarderanno anche Villaggio Alcyone e Zanni, vedranno investiti 2 milioni e 200mila euro di fondi pnrr.

“Avevamo promesso attenzione sui quartieri più periferici e la stiamo garantendo. Stanno partendo i lavori nella zona sud – ribadisce – e proseguiremo con quello sulla riviera da via Vespucci al porto. Lavori cui si aggiungono quelli di via Andrea Doria. Sono tanti gli interventi che stiamo facendo grazie alle tante risorse del piano di ripresa e resilienza che abbiamo intercettato e al lavoro concreto che portiamo avanti e che oggi si vede concretamente”.

Lavori che convergono tutti su piazza Rizzo, la piazza di Borgo Marino Sud e che si comporranno non solo del risanamento delle infrastrutture e i sottoservizi, ma che saranno soprattutto utili al rilancio e il consolidamento della qualità dell'abitare e dunque della qualità della vita dei cittadini. I progetti del pnrr, infatti, devono avere come fino quello di ridurre la marginalità, cosa che passa anche per la valorizzazione dei luoghi creando nuovi spazi di socializzazione.

Ecco perché oltre all'intervento su Fosso Bardet si procederà anche con un progetto di arredo urbano con la realizzazione di una nuova piazza lì dove si sta costruendo il centro sociale, oltre alla ripavimentazione di via Rossetti e di via Candeloro e la rimessa a nuovo dei marciapiedi. Saranno realizzate anche due aiuole e piantati nuovi fiori ed arbusti tipici delle aree mediterranee.

A inizio 2024, promette quindi il sindaco, “i lavori saranno completati e ci sarà un altro pezzo di città trasformata”. Alla conferenza stampa erano presenti anche l'assessore comunale alla mobilità e il presidente di commissione Massimo Pastore.

Copyright 2023 Citynews