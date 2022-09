VIDEO | Guasto riparato, torna l'illuminazione pubblica in Strada Colle Pizzuto

Lo annuncia il vice sindaco Santilli. Nei giorni scorsi i cittadini si erano rivolti al nostro giornale per segnalare quanto stesse accadendo

È stato risolto il problema che nei giorni scorsi aveva creato non pochi disagi ai residenti di Strada Colle Pizzuto, rimasta al buio a causa di un guasto alla linea elettrica della zona. Ora la via è "tutta funzionante", fa sapere il vice sindaco Gianni Santilli, che si è interessato personalmente della questione:

"La riparazione - precisa sempre Santilli - è stata effettuata nella mattinata di oggi, 8 settembre, nonostante alcune difficoltà causate dalla pioggia".

Pubblichiamo, a tale riguardo, anche un video dimostrativo. Nei giorni scorsi i cittadini si erano rivolti al nostro giornale per segnalare quanto stesse accadendo, sottolineando che, nonostante si fossero rivolti in più occasioni a Enel X, non erano riusciti a risolvere niente. Adesso, invece, è arrivato il lieto fine.