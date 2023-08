VIDEO | Il questore Liguori sui controlli di Ferragosto: "Occhi puntati su chi somministrerà alcolici ai minori"

Il questore di Pescara, Luigi Liguori, fa il punto sui servizi di controllo straordinari predisposti per Ferragosto e invita i cittadini a passare delle giornate di vacanza in modo consapevole

Il questore di Pescara, Luigi Liguori, fa il punto riguardo ai controlli che sono stati predisposti per il Ferragosto nel corso dell'ultima riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il dispositivo rafforzato è entrato in vigore venerdì 11 e andrà avanti fino alla giornata del 15 agosto.

Oltre all'attività ordinaria sono stati previsti controlli straordinari interforze che vedranno in azione, oltre alla polizia anche i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale.

Particolare attenzione verrà rivolta a tutti gli eventi in programma in questi giorni sia a Pescara che nei centri della provincia. Il riferimento è ai concerti (diversi sono in programma a Montesilvano), alle serate, alle sagre (in provincia saranno i carabinieri a occuparsene) e a tutte quelle iniziative, come le Svolte di Popoli per le quali è previsto afflusso di gente. Inoltre è previsto un occhio di riguardo per i controlli nei confronti degli esercenti allo scopo di prevenire la somministrazione di bevande alcolici ai minorenni. Oltre agli uomini e alle pattuglie presenti lungo le strade previsto anche il supporto aereo che verrà utilizzato anche per la prevenzione degli incendi. Il 14 agosto è previsto un dispiegamento massiccio di agenti della polizia sia a Pescara che a Montesilvano.

L'invito che il questore Liguori rivolge ai cittadini è quello di passare un Ferragosto consapevole.

Copyright 2023 Citynews