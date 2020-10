VIDEO | In piazza Salotto protestano i lavoratori dello spettacolo e della cultura: "Il Covid sta decretando la nostra fine"

In piazza Salotto protestano i lavoratori dello spettacolo e della cultura. Il presidio si è tenuto oggi pomeriggio in piazza Salotto, organizzato dai sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom a livello nazionale. Per l'Abruzzo è stata scelta, appunto, Pescara.

La mobilitazione è stata chiamata "L'assenza spettacolare" per chiedere di sostenere le imprese e i loro dipendenti, sollecitando un tavolo permanente con tutti i soggetti rappresentativi. In piazza Salotto sono stati disposti tanti bauli, uno accanto all'altro. Ecco le interviste ad alcuni dei manifestanti.

Copyright 2020 Citynews