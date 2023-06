VIDEO | Più sicuri in spiaggia nei fine settimana grazie al presidio acquatico dei vigili del fuoco

Una moto d'acqua con un'equipaggio di due persone formate e in grado di fornire anche un primo soccorso sanitario, presidierà le spiagge dal 22 luglio al 27 agosto grazie all'accordo tra il corpo, il Comune e la direzione marittima. Tanti curiosi per l'esercitazione dimostrativa

Un'estate ancora più sicura grazie al presidio di sicurezza dei vigili del fuoco che dal 22 luglio al 27 agosto presidierà, sotto il coordinamento della direzione marittima, tutto il tratto costiero di Pescara con la possibilità di intervenire anche fuori dai confini comunali qualora ve ne sia bisogno.

Il servizio, attivo il sabato e la domenica dalle 10 alle 18, è il frutto dell'accordo con il Comune che lo ha finanziato con circa 6mila e della disponibilità data dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo e dal direttore marittimo Fabrizio Giovannone che auspica si possa estendere a tutto il perimetro di competenza della direzione e cioè oltre all'Abruzzo anche al Molise e le Isole Tremiti.

Certo è che per i bagnanti di Pescara ci sarà un nuovo rapido soccorso in caso di pericolo grazie alla moto d'acqua dei vigili del fuoco dotata di una barella rigida che consente ad uno dei due soccorritori a bordo di mettere subito in sicurezza chi dovesse rischiare di annegare, chi è naufragato e comunque chiunque si trovi in una situazione di pericolo. Intervento possibile anche a pochi metri dalla riva avendo il mezzo, spiega il capo squadra Umberto dell'Elce, la capacità di essere operativa anche in 30 centimetri d'acqua.

In occasione della presentazione del nuovo presidio proprio sulla spiaggia tenutosi nello stabilimento del corpo, si è svolta un'esercitazione che ha attirato l'attenzione dei bagnanti che non hanno potuto far altro che applaudire al termine della stessa. Tre le situazioni simulate con anche le motovodette della guardia costiera a presidiare il perimetro. Due degli interventi sono stati svolti proprio con la moto d'acqua, mentre il terzo ha visto l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco con a bordo un sommozzatore che, lanciatosi in acqua, ha recuperato la persona in difficoltà assicurandola e consentendo di tirarla su con un verricello così che potesse poi essere portata in sicurezza.

Sì perché, sottolinea Verna ricordando che altre volte è capitato di dover intervenire in mare per recuperare ad esempio le troppe persone ammassate su un pattino o per il rovesciamento di un'imbarcazione, sono diverse le specialità che consentono al corpo di effettuare il soccorso in mare. Dal reparto volo, al nucleo sommozzatori e fino ai soccorritori fluviali.

Un vero e proprio presidio sanitario quello che sarà attivo dal 22 luglio dato che il personale è formato anche per eseguire le prime manovre sanitarie che possono rivelarsi fondamentali per salvare una vita. Sia il sindaco Carlo Masci che il prefetto Di Vincenzo cui è andato il ringraziamento di Verna, hanno sottolineato la proficua collaborazione che c'è tra tutti gli enti del territorio con il primo che ha ribadito come questa attività sia una delle tante che consentono da due anni a Pescara di ottenere la Bandiera Blu.

A bordo della moto d'acqua, specifica per poter agire anche in condizioni meteo pessime, ci sono anche una radio e un estintore perché non si può escludere che si debba intervenire su un natante che va a fuoco. Insomma, un mezzo multifunzionale grazie alle sue capacità, ma soprattutto a quelle del personale specializzato che lo utilizza.

Che rischi ve ne siano è inevitabile, ma sapersi comportare in mare è altrettanto fondamentale. Per questo a Verna abbiamo chiesto qualche piccolo consiglio per evitare di trovarsi in situazioni di pericolo. Oltre all'evitare di andare a nuotare quando si è in piena digestione il consiglio migliore è solo uno: leggere i bollettini meteorologici ed evitare di andare in acqua se il mare è mosso perché a meno che non si sia provetti nuotatori, e anche per loro può essere pericoloso, la repentinità con cui ormai riescono a mutare le condizioni climatiche possono davvero esporre a grossi pericoli.

Copyright 2023 Citynews