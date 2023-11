VIDEO | Portone bloccato in corso Umberto I, i vigili del fuoco si calano dall'alto

Si è reso necessario l'arrivo di un'autoscala dei vigili del fuoco di Pescara nel tardo pomeriggio di ieri, in pieno centro, e più precisamente in corso Umberto I all'angolo con via Cesare Battisti, dove il portone di un palazzo si era bloccato e, pertanto, i proprietari erano rimasti fuori, non riuscendo più ad aprire la serratura. È stato un intervento spettacolare perché il camioncino dei pompieri, arrivati sul posto anche con un altro mezzo, si è posizionato proprio in mezzo al passeggio del sabato pomeriggio, destando curiosità e attirando inevitabilmente l'attenzione dei passanti.

Nel giro di poco tempo si è creato così in corso Umberto un nutrito capannello di persone, che con il naso all'insù hanno assistito alle delicate operazioni. Gli uomini del 115, issandosi sul cestello elevatore, hanno dovuto raggiungere un balcone esterno dello stabile per calarsi dall'alto e riuscire poi, da lì, ad accedere direttamente nel condominio tramite una finestra. Alla fine, come si suol dire, tutto si è risolto per il meglio.