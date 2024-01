VIDEO | Pio e Amedeo all'Arca Multiplex salutano il pubblico per le proiezioni dell'ultimo film: "Dall'Abruzzo sempre tanto calore"

Quattro spettacoli sold out all'Arca Multiplex per il nuovo film di Pio e Amedeo "Come può uno scoglio". La coppia di artisti per l'occasione è intervenuta nelle sale per ringraziare il pubblico e presentare il loro ultimo lavoro

Sono arrivati nelle sale dell'Arca Multiplex di Spoltore i due attori e comici Pio e Amedeo in occasione delle proiezioni del loro nuovo film "Come può uno scoglio", che ha fatto registrare il sold out per le quattro proiezioni del 7 gennaio alle 18,10, alle 18.30 e alle 18.45 (due proiezioni). Come prevedibile, grande accoglienza con applausi e battute da parte del pubblico in sala. La coppia di artisti pugliesi ha intrattenuto i presenti con battute e ironia, ringraziando Pescara e l'Abruzzo per la grande accoglienza riservata anche in occasione delle

"Pescara la sentiamo una città molto amica, perchè per noi Pescara è il nord. Grazie per l'affetto dimostrato in questi anni non solo in questa occasione: grazie di cuore per il grande sostegno che non è scontato. Noi proviamo un grande affetto per gli abruzzesi, per tutta la regione che ci vuole bene. Oggi è 7 gennaio e ci avete dimostrato un grande affetto, per aspettare un film e per incontrare noi. Siamo venuti prima del film così non potete chiedere il rimborso. So che qualche mese fa qualcuno ci è venuto a vedere qualche mese fa, quindi ancora grazie per esserci sempre. Il nostro è un film semplice: vogliamo farvi staccare per un ora e mezza il cervello dalla realtà facendovi ridere e sorridere il più possibile". Subito dopo Pio e Amedeo hanno scattato alcune foto e girato un video assieme al pubblico mostrando le sale gremite.

Copyright 2024 Citynews