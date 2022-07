VIDEO | Pettinari (M5s): "Catastrofe sanità, Marsilio e Verì devono dimettersi"

Una gestione “catastrofica” alla luce della quale l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e il presidente della Regione Marco Marsilio “dovrebbero dimettersi”, anzi dovrebbero farlo già solo “per la metà” delle problematiche che interessano la Asl di Pescara. A sostenerlo è il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari che stamattina insieme a diversi cittadini e il medico del 118 Nando Del Giovane che il 16 luglio aveva iniziato lo sciopero della fame, è tornato a protestare davanti all'ospedale elencando tutte le criticità riscontrate, molte delle quali da lui stesso denunciate nei giorni scorsi. Si va da quanto avvenuto con la pet-tac a danno dei pazienti oncologici, alla gestione dei pazienti covid, passando per la carenza di personale, le mancante indennità, la situazione del pronto soccorso e la disparità di trattamento riservata ai medici del 118 a seconda che siano dipendenti o convenzionati. Era stato Pettinari qualche giorno fa a riferire della rottura, a 15 giorni dalla scadenza della garanzia, della Pet-Tac “acquistata un anno fa dopo una lunga battaglia. Si è sfasciata lasciando a piedi centinaia di pazienti oncologici che sono stati rinviati a data da destinarsi. Anche su questo abbiamo fatto una grande battaglia e ieri l'hanno fatta aggiustare, ma abbiamo scoperto che non ha né garanzia né contratto di manutenzione ordinaria”, denuncia oggi.

Quindi la gestione dei pazienti positivi che, numericamente, sono sempre di più sebbene nella gran parte dei casi trovati positivi dopo essersi recati in ospedale per altri problemi. “Da un po' di tempo nonostante ci sia l'ospedale covid realizzato con milioni di euro – incalza Pettinari - si stanno sporcando i reparti ordinari di medicina e geriatria in particolare con il personale sanitario costretto a fare la spola tra pulito-sporco e sporco-pulito quando un ospedale covid c'è e non capiamo perché i postivi non vengano spostati lì”. Non va meglio sul fronte del personale sanitario, prosegue Pettinari. “Ci sono carenze allucinanti. Con l'avvicinarsi dell'estate c'è da gestire il pano ferie, se dovessero risultare positivi troppi infermieri sarebbe davvero una situazione critica da gestire. Manca personale in tutti i reparti. In dialisi, non ne abbiamo mai parlato, di infermieri ne mancano cinque e ora scopriamo anche che agli infermieri l'indennità di produzione non verrà pagata: un tesoretto regionale che non sappiamo che fine ha fatto”.

Nuovo attacco del vicepresidente Pettinari anche sulla questione pronto soccorso. “Gli accessi sono ancora tanti, manca il personale, ci sono persone che aspettano anche tre o cinque giorni e scopriamo adesso che con tre anni di ritardo la Regione ha redatto il piano di gestione di sovraccarico e sovraffollamento quando il governo imponeva di predisporlo con le linee guida nel 2019, un piano tra l'altro inadeguato che non produce effetti positivi tanto è vero che il pronto soccorso continua a scoppiare”. La conseguenza “è che stanno di fatto costringendo i nostri medici, infermieri e oss a lavorare in sovraccarico, in condizioni estreme, senza certezza delle ferie, esposti ai contagi e, come se questo non bastasse, non riconoscendo loro neanche tutte le spettanze dovute”.

Infine i medici del 118 convenzionati. “Ci sono quelli stabilizzati dalle Asl che prendono bei soldi e hanno una serie di benefit e questo va bene – conclude Pettinari -. Poi ci sono i convenzionati che fanno la stessa cosa e non percepiscono gli stessi benefit. Vanno equiparati. Lo stanno facendo le altre Regioni perché qui non si fa?”. Tutto questo per il vicepresidente del consiglio regionale “è il più grande fallimento del centrodestra” per questo, ribadisce Marsilio e la Verì “dovrebbero dimettersi”.

Copyright 2022 Citynews