VIDEO | Parruti: "L'ospedale Covid è pieno e le varianti del virus preoccupano"

Parruti, nel giorno in cui l'Abruzzo è rientrato in fascia gialla, ricorda come si debba mantenere la guardia alta visto nonostante i buoni numeri si hanno ancora sia diffusione che super diffusione del virus.

«La presenza di varianti ha aumentato la capacità di alcuni individui di diffondere e super diffondere il Covid-19 richiede la massima responsabilità da parte nostra. L'utilizzo della mascherina è una cosa di fondamentale importanza anche, e lo dico da sanitario, da parte dei vaccinati. Perché abbiamo necessità delle evidenze scientifiche che il vaccino riduca la possibilità di circolazione del virus».

Poi Parruti parla della situazione dei ricoveri: «Purtroppo l'ospedale Covid è pieno, ancora oggi non c'è una diminuzione delle degenze».

