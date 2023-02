VIDEO | Giocare a golf con le buche di Pescara: ci pensano i 99 Cosse

L'ultima follia del collettivo pescarese 99 Cosse consiste nel rifare il verso a Neo Turf Masters, videogioco prodotto nel 1996 dalla Nazca Corporation che simula una gara di golf. Questa volta, però, le buche non sono quelle di un campo da golf, appunto, ma provengono direttamente dalla strada, poiché Michele Mastandrea e soci hanno selezionato alcune tra le tante voragini che sono sparse un po' per tutta la città e, con tanto di tenuta sportiva, si sono messi all'opera.

Ne è scaturita l'ennesima esilarante parodia, girata nei giorni scorsi e prontamente pubblicata sulla pagina Facebook del gruppo, riscuotendo anche stavolta un grande successo. Le mazze da golf sono state gentilmente fornite da Gianluca Bucciarelli del negozio "L'Usangolo". Gli "attori", invece, sono Marco 'Sburzo' Di Pietro, Fabrizio Camplone e William Gelsumino.

Il tutto a poche ore dal debutto dei 99 Cosse nel format "Divano Sanremo", che li vedrà ospiti del duo comico 'È una vitaccia' per commentare in diretta il Festival di Sanremo 2023, al via questa sera. Intanto, a proposito del problema delle buche, ricordiamo che il Comune ha già previsto degli interventi di manutenzione straordinaria che proprio oggi sono stati appaltati, come si legge nell'apposita delibera sull'affidamento a seguito del bando.