VIDEO | Paola e Roberta e il sogno della maratona di New York, aiutiamole a realizzarlo

È davvero una bella storia di amicizia quella tra Paola e Roberta di Pescara e Montesilvano.

Insieme corrono da ormai da molto tempo dopo un incontro fortuito a un evento podistico.

Paola correva portando un ragazzino di 12 anni sulla sedia a rotella, una di quelle normali.

E in quell'occasione è nata l'idea di fare lo stesso con Roberta, anche lei sulla carrozzina. Ma per farlo al meglio hanno fatto realizzare una speciale carrozzina che consente un'andatura più agevole e soprattutto meno pericolosa. Ma questo tipo di strumento è costoso (circa 10mila euro) e dopo tanti anni è giunta la necessità di acquistarne una nuova. Fondamentale si è rivelato Linus, il noto conduttore radiofonico e direttore di Radio Deejay, che ha risposto a un semplice messaggio di Paola su Instagram e le ha invitate due settimane a raccontare la loro storia nel corso della trasmissione Deejay chiama Italia. L'appello lanciato da Paola e Roberta è stato accolto con un favore inimmaginabile tanto che la raccolta fondi poi lanciata su GoFoundMe nel giro di pochi giorni ha superato quota 10mila euro arrivando a circa 12mila 500 euro. E allora adesso provano a realizzare un altro sogno di Roberta ovvero quello di correre la maratona di New York nel prossimo mese di novembre.

Questo il testo della condivisione per la raccolta fondi: «Ciao siamo Paola & Roby due amiche amanti dello sport, ma sopratutto della corsa! È da 10 anni che corriamo insieme e abbiamo macinato così tanti km che abbiamo bisogno di una nuova carrozzina per continuare a correre e realizzare il sogno di partecipare alla maratona di NY! Insieme siamo una sola persona con un unico cuore e l’emozione che proviamo quando arriviamo al traguardo è indescrivibile».

Incontrarle e vedere la loro gioia di vita e di condividere un percorso insieme è una fortuna e davvero contagioso. Per partecipare alla raccolta fondi basta cliccare su questo link: https://www.gofundme.com/f/paoroby-a-realizzare-una-nuova-carrozzina

