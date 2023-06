VIDEO | L'orsa Amarena e i suoi cuccioli immortalati a Villalago

Un nostro lettore, che si chiama Danilo Ferrone, durante questo fine settimana appena trascorso ha girato un breve video all'orsa Amarena e ai suoi cuccioli a Villalago, rispettando le ordinanze comunali. È stata, d'altronde, massiccia la presenza di pescaresi in quella zona durante il fine settimana per un evento così eccezionale.

Ricordiamo che Juan Carrito, morto alcuni mesi fa in Alto Sangro dopo essere stato investito da un'auto, era proprio uno dei figli di Amarena. E d'altronde già da anni gli ambientalisti chiedono di mettere in sicurezza strade e autostrade dall'attraversamento di orsi e animali selvatici di grossa taglia. Risale al 2021, ad esempio, l'avvistamento dell'orsa "Amarena" e dei suoi cuccioli lungo la carreggiata dell'autostrada A25 all'altezza di Carrito, frazione di Ortona dei Marsi.

E non era appunto la prima volta che venivano segnalati animali selvatici e orsi lungo le due autostrade che attraversano il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e quello regionale Sirente Velino. Le barriere autostradali attualmente esistenti sono insufficienti e inadeguate per il passaggio di grandi animali per evitare tragedie come quella del 2013, quando un orso fu ucciso sulla Roma-L'Aquila, e del 1991, quando un altro plantigrado venne travolto da un autocarro nel casello di Cocullo.