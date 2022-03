VIDEO | Continua l'operazione "Drug Market", sequestrati 2 chili di marijuana

Durante il fine settimana appena trascorso, la guardia di finanza di Pescara ha sequestrato a Montesilvano 2 chili di marijuana. L'operazione rientra nel piano mirato di controlli denominato "Drug Market" ed è proseguita anche oggi pomeriggio, quando una partita di marijuana è stata sequestrata dai baschi verdi nella zona della strada parco che si trova al confine tra Pescara e Montesilvano.

Nello specifico, i militari hanno trovato alcuni giovani in possesso di 20 grammi della sostanza stupefacente, che anche in questo caso è stata sequestrata. Il colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale della gdf di Pescara, spiega che questi sequestri vengono tutti effettuati nell'ambito del piano di azione disposto per il controllo economico del territorio su tutta la filiera illecita e che nelle ultime settimane ha portato a brillanti risultati anche in altri contesti, per esempio quelli della contraffazione, del caro gasolio e delle truffe perpetrate sull'aumento dei prezzi del carburante.