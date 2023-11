VIDEO | Dalla sicurezza all'immigrazione, il nuovo prefetto Flavio Ferdani saluta la città e traccia le priorità

Continuare a lavorare per la sicurezza e farlo sì attraverso la repressione, ma anche con azioni di prevenzione favorendo la lotta al degrado nelle periferie, ma anche incontrando i ragazzi nelle scuole per contrastare il fenomeno della droga senza dimenticare il tema dell'usura, dell'immigrazione e della sicurezza sul lavoro.

Pescara il nuovo prefetto Flavio Ferdani l'ha conosciuta solo in questi giorni riferisce alla stampa, ma la città gli piace e sa che ha un tessuto economico importante. L'eredità del prefetto Giancarlo Di Vincenzo sarà dunque valorizzata con il nuovo prefetto che ha già dato il via a una serie di incontri e che nei prossimi giorni li concluderà per convocare subito dopo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Incontri li ha già avuti con il sindaco Carlo Masci, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo e le forze dell'ordine. Seguiranno anche la magistratura, tutte le autorità del territorio e anche i rappresentanti dell'imprenditoria. Un po' di informazioni sulle priorità del territorio le ha avute, spiega, per cui l'azione si orienterà secondo i canali indicati a cominciare proprio dalla sicurezza, l'immigrazione e il rapporto con gli enti locali. Ogni aspetto comunque, assicura, sarà trattato in base al principio di leale collaborazioni con le istituzioni prestando “attenzione al territorio e alle esigenze dei cittadini”.

Andrà avanti con il lavoro avviato nelle periferie del territorio dove oltre alla repressione dei fenomeni criminosi, negli anni si sono promosse azioni di prevenzione e integrazione con eventi di ogni genere: dal cinema allo sport. “L'organismo costituito in prefettura è assolutamente strategico per garantire la sicurezza, ma anche per collaborare con gli altri soggetti istituzionali per eliminare le situazioni di degrado e difficoltà che possono poi avere riverberi ancora più importanti”. Strategico per Ferdani anche il tavolo per la sicurezza sul lavoro “perché questa è una priorità e una battaglia di civiltà del nostro Paese”.

Quindi la droga, da sempre uno dei problemi più sentiti sul territorio. Proprio di questo, spiega il nuovo prefetto, ha già parlato con le forze dell'ordine chiedendo che non venga abbassata la guardia perché “dallo spaccio di sostanze stupefacenti e lo spaccio poi deriva tutto una serie di conseguenze per il territorio che vanno assolutamente combattute. Quindi massima attenzione su questo tema”. Un argomento che, come già da lui fatto in altri territori spiega, porterà anche nelle scuole con veri e propri progetti non solo in termini di prevenzione, ma anche per far capire ai giovani quali conseguenze gravi può avere sotto tutti i punti di vista, anche in termini di repressione.

Sul tema migranti l'iniezione è quella di creare la maggior sinergia possibile con i sindaci, ma anche con la chiesa tanto che fa sapere di avere intenzione anche di incontrare l'arcivescovo della diocesi Pescara-Penne Tommaso Valentinetti.

Un'ultima domanda gliela facciamo sull'usura dato che una delle ultime iniziative promosse proprio dalla prefettura in sinergia con tutte le forze dell'ordine, è stata quella di creare un opuscolo per sostenere chi ne è vittima e per far sapere a chi rischia di diventarlo a chi rivolgersi per evitarlo.

“La criminalità organizzata dispone di ingenti capitali – dichiara Ferdani -. Le istituzioni devono assolutamente operare congiuntamente per evitare che attecchisca questo sistema e che i cittadini possano essere imbrigliati e costretti vivere nella dipendenza di questi finanziamenti illeciti. E' un segnale illegalità che dobbiamo assolutamente combattere”.

