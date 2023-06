VIDEO | Helen Mirren madrina della 50esima edizione del Flaiano: tra i premiati Fiorello, Luisa Ranieri e Paola Cortellesi

Sale l'attesa per la serata finale della 50esima edizione dei Premi Internazionali Flaiano in programma domenica 2 luglio nel teatro d'Annunzio di Pescara.

E i nomi di coloro che riceveranno il riconoscimento non fa altro che contribuire.

Premi che la giuria ha voluto assegnare a chi è distinto nel teatro, in televisione, nel giornalismo e nel cinema.

Una 50esima edizione che sarà dedicata al fondatore della manifestazione, Edoardo Tiboni, che nel lontano 1973, con una visione di lungo termine aveva inteso quale fosse l'importanza della cultura anche per una città provinciale come la nostra che proprio grazie ai Premi Flaiano da 5 decenni ogni anno salgono alla ribalta nazionale e internazionale.

Premi Flaiano che sono possibili grazie al sostegno degli sponsor istituzionali e della Regione che per la 50esima edizione hanno previsto un contributo aggiuntivo grazie a un emendamento approvato dal consiglio regionale. Un lavoro che viene portato avanti con dedizione dalla figlia di Edoardo Tiboni, Carla, che insieme a una squadra affiatata lavora alacremente affinché ogni edizione dei Premi possa essere speciale, a maggior ragione quella del 2023 che segna lo storico traguardo dei 50 anni che sono sì un punto di arrivo ma che allo stesso tempo vogliono rappresentare un nuovo punto di partenza verso un maggiore riconoscimento per la principale manifestazione culturale abruzzese.

«Grandi nomi per una grande serata», dice la Tiboni, «grazie a chi ci aiuta a lavorare per questo premio e grazie, soprattutto a Edoardo Tiboni al quale vorrei dedicare la cinquantesima edizione per aver pensato, creato, creduto e portato avanti e soprattutto sostenuto anche con le proprie forze i Premi Internazionali Flaiano. Di seguito l'elenco di coloro che riceveranno i premi.

Sezione teatro

Premio alla miglior regia teatrale a Filippo Dini per il dramma in 4 atti “Il crogiuolo” di Arthur Miller.

Premio alla migliore intepretazione a Lucia Mascino per lo spettacolo “Ghiaccio”.

Premio alla migliore interpretazione maschile a Graziano Piazza per la tragedia “Edipo re” messa in scena nel teatro di Sicacusa.

Premio per il musical “Casanova operapop” a Red Canzian. La giuria ha inteso premiare un personaggio notissimo della canzone italiana perché nella sua veste di attore di musical ha ancora una volta di essere un grande artista.

Premio speciale per l’interpretazione nello spettacolo “Samosà” a Virginia Raffaele.

Televisione

Premio miglior regia televisiva a Matteo Rovere e Letizia Lamartire per la serie “La legge di Lidia Poet”.

Premio miglior sceneggiatura televisiva a Cristiana Farina e Maurizio Careddu per la serie “Mare fuori”.

Premio miglior interpretazione femminile a Paola Cortellesi per la serie “Petra 2”.

Premio speciale per l’interpretazione a Luisa Ranieri per la serie “Le indagini di Lolita Lobosco”.

Premio miglior interpretazione maschile ad Alessandro Preziosi nella serie “La vita bugiarda degli adulti”.

Premio miglior programma televisivo a Rosario Fiorello per “Viva Rai2”. Il Flaiano ha portato fortuna a Fiorello perché esattamente 20 anni fa Fiorello prese il premio Flaiano per "Viva Radio2.

Giornalismo

Premio speciale alla carriera a Cesara Buonamici, vicedirettore del Tg5.

Premio alla carriera giornalistica a Lilli Gruber, giornalista, inviata speciale, scrittrice, autrice e conduttirce.

Cinema

Premio miglior regia a Marco Bellocchio per il film “Esterno notte”.

Premio migliore sceneggiatura a Roberto Andò, Ugo Chiti, Massimo Gaudioso per il film “La stranezza”.

Premio miglior intepretazione maschile a Fabrizio Gifuni per il film “Esterno notte”.

Premio migliore interpretazione femminile a Sara Serraiocco per il film “Il primo giorno della mia vita”.

Premio speciale alla regia ad Andrea Andermann per il docufilm “Oceano Canada”. Andermann ha ridotto le 5 puntate di Oceano Canada realizzando un docufilm di 1 ora e mezza come aveva promesso a Ennio Flaiano poco prima della sua morte.

Premio speciale alla memoria di Anna Magnani (di cui quest’anno ricorre il 50esimo della morte), premio che verrà ritirato dalla nipote Olivia Magnani. Non ha potuto prendere il premio perché morta proprio nell’anno di costituzione del premio.

Premio Internazionale Flaiano alla carriera al premio Oscar Taylor Hackford che verrà accompaganto dalla madrina della 50edizione dei Premi Flaiano, il premio Oscar Helen Mirren che verranno appositamente per i premi da Los Angeles.

Infine, dal 26 giugno all'1 luglio si svolgerà al teatro d’Annunzio il Flaiano Film Festival e e la sera del 26 giugno in apertura sarà presente e premiato Elio Germano per il film “Il signore delle formiche”.

