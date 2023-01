VIDEO | Abbondante nevicata a Roccacaramanico: le immagini

Da alcuni giorni in Abruzzo (e anche nel Pescarese) si registrano condizioni meteorologiche e, fino almeno a sabato 28 gennaio, si prevedono ancora nevicate sparse

Ecco le immagini, girate da Federico Ippoliti, che documentano l'abbondante nevicata che ha imbiancato il borgo di Roccacaramanico, frazione del comune di Sant'Eufemia a Maiella. Da alcuni giorni in Abruzzo (e anche nel Pescarese) si registrano condizioni meteorologiche e, fino almeno a sabato 28 gennaio, si prevedono ancora nevicate sparse, al di sopra dei 700-900 metri, con quota neve in progressiva diminuzione fino a 500-700 metri, con apporti al suolo moderati, fino a nevicate abbondanti alle quote superiori.

Proprio a Roccacaramanico, nei giorni scorsi, la situazione si era dimostrata più critica. Con un post apparso sui social il primo cittadino Crivelli aveva rassicurato la cittadinanza spiegando che il centro abitato di Sant'Eufemia era stato già liberato per consentire gli interventi emergenziali, sottolineando però che le criticità ci sono. Ad ogni modo si sta continuando a monitorare lo sviluppo degli eventi.