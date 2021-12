VIDEO | Masci sul boom di contagi a Pescara: "Sono preoccupato, serve la massima prudenza"

Abbiamo voluto sentire il sindaco di Pescara Carlo Masci dopo l'aumento esponenziale dei nuovi contagi in città ed in tutto il territorio provinciale e regionale

Il sindaco di Pescara Carlo Masci è intervenuto sulla pesante nuova ondata di Covid, che almeno a livello numerico sta colpendo in maniera decisa tutto l'Abruzzo e, moltissimo secondo i dati delle ultime ore, l'area pescarese.

In simbiosi con la Asl, Masci ha inteso raccomandare ai cittadini massima prudenza, nello specifico in questi giorni di festa.

"Sì, sono preoccupato, i contagi stanno aumentando in maniera enorme negli ultimi giorni. Occorre fare attenzione, frequentare solo le persone del proprio nucleo o strettamente necessarie per le proprie attività, ridurre al massimo ogni tipo di rischio. Ho parlato anche con i responsabili dei reparti di riferimento dell'ospedale di Pescara, mi dicono che la situazione è ancora sotto controllo dal punto di vista delle terapie intensive, ma in ogni caso l'ondata che stiamo vivendo è molto forte e bisogna assolutamente controllarla per evitare che essa degeneri". Poi, subito dopo Capodanno, evidentemente si dovrà valutare anche la questione legata alle scuole, ma la materia è in continua evoluzione.

