VIDEO | Maratona D'Annunziana: vincono Del Buono e Tappatà

Due atleti marchigiani sono i vincitori della kermesse pescarese sui 42,195 km del percorso. Non sono solo i vincitori, ma sono anche compagni nella vita. Si tratta di atleti di tutto rispetto, che sono venuti nella nostra città per rifinire la preparazione in vista di probanti maratone internazionali. Un migliaio i partecipanti complessivi