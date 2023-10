VIDEO | Da Le Naiadi agli alloggi Ater, il Movimento 5 Stelle: "Chiarezza sui circa 30milioni di Imu dovuti al Comune"

Dal 2016 adoggi il Comune di Pescara potrebbe non aver incassato circa 30milioni di euro di Imu (Imposta municipale propria) da Ater, Regione e demanio oltre che da diverse scuole e istituti privati. Un condizionale d'obbligo perché, denunciano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini (capogruppo), Paolo Sola e Massimo Di Renzo, da luglio starebbero chiedendo chiarimenti all'amministrazione prima tramite Adriatica Risorse e poi con quattro interrogazioni fatte a partire da luglio, ma nessuna risposta sarebbe giunta fino a questo momento.

“Da un'analisi specifica di alcune tipologie di edifici e terreni che sono di proprietà dell'Ater (Azienda territoriale per l'edilizia pubblica), di Regione Abruzzo e del demanio è venuto fuori che il Comune deve incassare dal 2016 ad oggi decine di milioni di euro di Imu” spiega Alessandrini. Per quanto riguarda l'Ater pariamo di quasi 3mila 800 alloggi sottoposti a imposta ordinaria con sconto rispetto all'aliquota di 200 euro per ogni unità abitativa. Sappiamo con certezza che sono sottoposti al pagamento”, precisa riferendosi a sentenze sia della Cassazione che della corte di giustizia e ancor più al “ricorso fatto al Tar (Tribunale amministrativo regionale) nel 2012 dal Comune e vinto. Vogliamo sapere se paga correntemente quanto dovuto”. Sua la fetta maggiore di Imu su cui si chiede spiegazioni: il totale supera i 20 milioni di euro.

Quindi la Regione Abruzzo per gli edifici “che non utilizza per fini istituzionali, cioè che non sono di sua proprietà, ma che ha in concessione”. In totale sono 35, con 24 di questi spiegano i consiglieri del M5s, su Pescara a cominciare da Le Naiadi e l'ex Cofa, solo per citarne alcuni con quest'ultima che oggi non ha più edificio, ma resta un terreno edificabile e dunque, specifica Alessandrini, sottoposto ad Imu. In questo caso si parla di un presunto dovuto di oltre un milione e 800mila euro.

Per quanto concerne il demanio che ha 17 proprietà si parla di un Imu che si chiede di sapere se è stata incassata di oltre 150mila euro. Questo perché, spiega ancora la capogruppo, “il demanio ha di proprietà alcuni alloggi, appartamento, magazzini o sottotetti liberi o utilizzati da altri soggetti che sono sottoposti a tassazione”. Una tassa quella dell'Imposta municipale propria che il Comune dovrebbe incassare anche “dalle attività di tipo commerciale, ovvero per quegli istituti che utilizzano locali di loro proprietà adibiti a scuole private e dunque che richiedono il pagamento di una retta scolastica: anche questi sono sottoposti a tassazione”.

“Non possiamo dire che il Comune non incassa – ribadisce Alessandrini – perché sono otto mesi che chiediamo di avere contezza degli avvenuti o non avvenuti pagamenti. Lo abbiamo chiesto prima ad Adriatica Risorse al fine di verificare i dati di gettito di determinati soggetti che devono avere una posizione aperta nei confronti del Comune di Pescara. Non ci è stato concesso di vederli. Abbiamo quindi chiesto le carte al Comune e lo facciamo da mesi. Lo scorso luglio abbiamo presentato le interrogazioni, quattro, che entravano nello specifico e fino ad ora l'amministrazione non è stata in grado di rispondere. Ci chiediamo se l'ente non sia in possesso di questi dati o se non li voglia dare al Movimento 5 Stelle”. Da parte loro, fanno quindi sapere, andranno avanti fino ad avere contezza del se le tasse Imu sono state incassate dal 2016 in poi e se, così non fosse, se si è fatto qualcosa per far rientrare i fondi in cassa dato che quel pagamento, conclude la capogruppo, è previsto anche dal Regolamento del Comune di Pescara. Per loro, insomma, la vicenda non finisce qui fino a quando non sarà fatta definitivamente chiarezza sulla vicenda e, nel caso in cui azioni di recupero non siano state promesse, capirne eventualmente il perché.

