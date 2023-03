VIDEO | L'allarme dei consiglieri del M5s: "La giunta Masci sta facendo morire il centro storico"

Degrado, azzeramento del verde e scelte inopportune stanno portando alla lenta morte del centro storico di Pescara. A dirlo i consiglieri comunali del M5s che lanciano l'allarme con una conferenza stampa in piazza Garibaldi. Una scelta non casuale, spiega il consigliere Paolo Sola, in quanto quella piazza nelle ultime settimane è stata oggetto di lavori da parte della giunta Masci considerati dall'opposizione completamente sbagliati, con il taglio degli alberi e la rimozione del verde presente a fronte di prossime piantumazioni.

"Piazza Garibaldi è solo un esempio dello scempio e della politica distruttiva che sta avviando da tempo l'amministrazione comunale nella zona del centro storico, che è il cuore identitario della città. Uno schiaffo alla città il taglio del patrimonio arboreo diventata ormai spoglia. Le vie limitrofe, che un tempo erano il cuore della movida e della vita culturale della città, si stanno svuotando e soprattutto stanno perdendo i negozi e le storiche attività commerciali costrette a chiudere per canoni d'affitto altissimi e mancanza di clienti che preferiscono altre zone per gli acquisti. Una desertificazione con tanti locali sfitti e chiusi, a causa di una progettualità che non considera la sua vera vocazione artigianale. Anche sul mercato coperto di via dei Bastioni abbiamo avuto solo promesse, e dove sarebbe stato utile allocare uffici pubblici e servizi per attirare qui utenti e cittadini".

Sola poi ricorda come le proposte avanzate negli anni dai consiglieri del M5s siano sempre state ignorate: come nel caso di un accordo per calmierare i prezzi degli affitti nel centro storico per sedi di associazioni culturali, che sono impossibilitate a pagare canoni altissimi e dunque sono costrette a spostarsi in altri quartieri, o la richiesta di posizionare nel mercato coperto un sistema per la raccolta della plastica che permetta di avere buoni sconto da utilizzare proprio nei negozi di Portanuova. Tutte proposte completamente dimenticate.

