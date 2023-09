VIDEO | Partono i lavori da 3 milioni di euro per la riqualificazione degli alloggi popolari comunali in via Caduti per Servizio

Sono stati consegnati alla ditta vincitrice e partiranno nei prossimi giorni gli importanti lavori di riqualificazione di decine di alloggi popolari comunali in via Caduti per Servizio, a Fontanelle. Giovedì 28 settembre l'assessore comunale Isabella Del Trecco, assieme al dirigente comunale Marco Polce e alla ditta che si è aggiudicata l'appalto che vedrà gli interventi nelle palazzine dei civici 19, 21, 23. Lavori che renderanno, spiega l'assessore, gli alloggi finalmente moderni e adatti alle esigenze e alle normative moderne, che erano stati realizzati diversi decenni fa e che puntano soprattutto ad un sensibile miglioramento dell'efficienza energetica e della sostenibilità.

"Sono lavori che vedranno il rifacimento completo dei tetti, nuova caldaie di ultima generazione a condensazione, nuovi infissi con doppio vetro in modo da mantenere la temperatura interna desiderata. Ci sarà anche il rifacimento del cappotto esterno e l'adeguamento sismico strutturale. Insomma una completa riqualificazione che sarà realizzata grazie a fondi Pnrr pari a circa 3 milioni di euro con ribasso in gara di circa 200 mila euro. Io fin dall'inizio ero scettica sull'uso di fondi comunitari di questo tipo per opere così importanti, ma devo dire che gli uffici comunali hanno fatto un lavoro egregio e stiamo riuscendo ad utilizzare proprio questi fondi per migliorare tutte le nostre strutture e tutti gli edifici. Qui, in particolare, tutti conosciamo le problematiche di ordine pubblico presenti e il Comune continueràò a lavorare anche su questo fronte, con sgomberi degli abusivi e controlli. Lavoriamo su tutti i fronti, ed è indispensabile agire anche sulla qualità della vita di chi abita qui regolarmente"

I lavori dureranno circa 7 mesi, e anche dal punto di vista economico spiega l'assessore le famiglie avranno notevoli vantaggi in termini di spesa per le bollette energetiche: infissi moderni e caldaie di ultima generazione permetteranno infatti di consumare molto meno gas considerando anche i costi alti di questi ultimi mesi.

