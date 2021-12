VIDEO | Istrice avvistato nella notte in via Paolucci

Un istrice è stato avvistato nella notte in via Paolucci, a Pescara, più precisamente sul lungofiume. È stato un nostro lettore a girare un breve video che immortala l'animale. Già lo scorso anno, poco dopo il lockdown, un esemplare di questo animale era stato notato a spasso lungo corso Vittorio Emanuele: un ciclista lo aveva pedinato, filmandolo, vicino alla rotatoria situata tra via Michelangelo e corso Vittorio. A quel punto l'istrice aveva accelerato il cammino sul marciapiede per poi attraversare la strada nei pressi della stazione, fino a spostarsi all'interno della ztl.

In un'altra occasione, il roditore crestato era stato beccato tra via Caduta del Forte e via Pesaro, a due passi dalla questura. Una pattuglia della polizia, sorpresa ma piacevolmente stupita da questo incontro così particolare, aveva cercato di evitare che l'istrice, sicuramente disorientato, potesse essere investito e, perciò, l’aveva seguito fino al lungofiume dei Poeti riuscendo a farlo rifugiare sulla banchina del porticciolo.