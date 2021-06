VIDEO | Paolo Cesaroni, il pescarese della nazionale di calcio a 5: "Quelle partite con Verratti..."

Ecco il nazionale di calcio a 5 Paolo Cesaroni. Pescarese doc, in azzurro dal 2015, è una delle colonne portanti del futsal italiano. Ha iniziato con il calcio, nel Pescara giovanile, dove i suoi compagni di squadra erano big del calibro di Verratti, Inglese e Capuano. Vi proponiamo un estratto in cui parla dei suoi esordi e ci racconta alcuni aneddoti.

Il video è tratto da "Acapulco on the beach", la trasmissione sulla spiaggia di Paolo Sinibaldi prodotta dalla social television LaTvlab. Il link di YouTube per vedere la versione integrale è disponibile QUI.