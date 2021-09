VIDEO | Alla scoperta della lanciatrice di peso Ludovica Montanaro di Manoppello

Una specialista del getto del peso tra le più forti d'Italia. E anche tra le più belle, a dimostrazione che si può praticare uno sport così intenso senza necessariamente perdere la propria femminilità. Anzi. Brava Ludovica Montanaro, di Manoppello, per questo messaggio che veicola, ma anche per il suo impegno nello studio, sempre mantenendo la testa sulle spalle.

E intanto, così facendo, continua a collezionare titoli italiani, lei che è tesserata per la società Gran Sasso Teramo. Ecco 2 minuti insieme a Ludovica, qui intervistata dal giornalista pescarese Paolo Sinibaldi. Per rivedere l'intera puntata della rubrica "Acapulco on the beach" (realizzata da LaTvlab) è possibile utilizzare questo link.