Infermiera di Pescara risponde ai negazionisti: "Non meritate i nostri sacrifici" [VIDEO]

Ha voluto postare un video con una sua personale risposta ai negazionisti del Covid, dopo aver trovato un volantino di propaganda sulla sua auto. Protagonista del filmato Michela, un'infermiera in servizio all'ospedale di Pescara che ha avuto nel giro di poche ore centinaia di condivisioni e commenti sui social e sul web.

La giovane infermiera, che non lavora nei reparti Covid ma che ovviamente vive comunque direttamente il dramma dell'epidemia nel nosocomio pescarese, ha di fatto smontato le quattro tesi avanzate sul volantino dei negazionisti che sostengono come non sia in atto nessuna emergenza sanitaria. E riferendosi proprio ai sostenitori di queste tesi ha commentato: