VIDEO | Il centrosinistra: "Un altro dirigente era stato sospeso, si poteva intervenire su Trisi", ma per Masci sono solo "falsità"

Il capogruppo del Partito democratico Piero Giampietro riferisce di un accesso agli atti che dimostrerebbe come su segnalazione di un assessore, un dirigente un procedimento disciplinare lo ha avuto: "Si poteva fare anche per Trisi". Il sindaco resta sulla sua posizione: "Nessun amministratore può farlo"

Nel 2022 su segnalazione dell'assessore alla cultura Maria Rita Carota un dirigente del Comune è stato sospeso dal direttore generale dell'ente e allora, tornano a chiedersi il Partito democratico e le liste civiche di centrosinistra, perché lo stesso non è accaduto con il dirigente ai Lavori pubblici Fabrizio Trisi travolto dall'inchiesta sui presunti appalti truccati a valere sui fondi pnrr e lo spaccio di droga?

Al sindaco il capogruppo comunale del partito Piero Giampietro lo chiederà a nome del centrosinistra nel prossimo consiglio comunale dopo che Carlo Masci, ricorda, alla precedente interrogazione ha risposto che da parte della giunta non vi alcun potere in questo senso. Un intervento che dunque, sostiene il centrosinistra, poteva e doveva essere fatto date le tante segnalazioni fatte nel corso dei quattro anni di legislatura, sottolinea Giampietro ribadendo che non si parla dei fatti legati all'inchiesta, ma delle perplessità che erano state sollevate più volte non solo dalle opposizioni, ma anche da altri dipendenti del Comune che proprio al sindaco avevano inviato le comunicazioni con le loro lamentele.

Per Masci però quanto sostenuto del Partito democratico, anticipa alla stampa, continua ad essere non veritiera. “Il Pd – afferma – continua a dire falsità. Nessuna amministratore può intervenire. Tutti i provvedimenti vengono presi dalla struttura amministrativa e dal direttore generale”, torna a ribadire. “Trisi nel momento in cui è esplosa la vicenda si è dimesso o sarebbe stato sospeso così come sono stati sospesi altri due dipendenti essendo emerse situazioni nei loro confronti e che dunque hanno ricevuto un provvedimento disciplinare. Chi vuole inventarsi altre cose – conclude il sindaco – dice falsità inaccettabili”. Sul tema Masci in occasione dell'ultimo consiglio comunale aveva anche fatto leva sulle valutazioni date all'ormai ex dirigente che, negli anni, erano state sempre state alte sottolineando che comunque alle lamentele arrivategli dai dipendenti aveva dato risposta inviando le stesse proprio alla struttura amministrativa deputata poi, questo quanto afferma, a prendere eventuali decisioni in merito.

Una risposta la sua che difficilmente soddisferà il Partito democratico che, quasi certamente, farà leva sul fatto che la sospensione dell'altro dirigente cui fanno riferimento, è avvenuta su segnalazione di un amministratore e cioè l'assessore Carota. Se per il primo cittadino si continua dunque a dare una responsabilità che tale non è nei suoi confronti e della sua giunta, per il Partito democratico e tutto il centrosinistra il mancato intervento nel far sì che un provvedimento si prendesse alla luce delle segnalazioni fatte sul settore Lavori pubblici, ribadirebbe ancora una volta il fatto che da parte di Masci e della sua squadra di governo una responsabilità politica nei confronti di quanto avvenuto ci sarebbe e ancora una volta di questo si parlerà nella sala consiliare quando quell'interrogazione approderà tra gli scranni di Palazzo di Città.

