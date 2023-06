VIDEO | Immondizia abbandonata sul ciglio della strada in via Po

Oggi, dopo una segnalazione di alcuni cittadini, Abruzzo Indipendente ha fatto un sopralluogo in via Po, nella zona di San Donato-Fontanelle, e ci segnala una situazione di degrado con varia immondizia abbandonata sul ciglio della strada

Oggi, dopo una segnalazione di alcuni cittadini, Abruzzo Indipendente ha fatto un sopralluogo in via Po, nella zona di San Donato-Fontanelle, e ci segnala una situazione di degrado con varia immondizia abbandonata sul ciglio della strada.

Non c'è purtroppo da stupirsene, visto che da alcuni mesi si sussegono le denunce dei residenti riguardo anche una discarica a cielo aperto dove vengono lasciati rifiuti di ogni tipo: divani, poltrone, frigoriferi e materassi.

"Lascia perplessi - fa notare un uomo - la disinvoltura con cui questi soggetti, in pieno giorno e con tutta calma, scaricano un intero furgone di materiale come se fosse una cosa normale".

Via Po, insomma, verrebbe vista come una succursale della discarica di via Raiale. Oltretutto l'occupazione del marciapiede costituisce un pericolo per i pedoni, costretti a spostarsi sulla carreggiata: "Fino a quando dovremo sopportare questi atti di inciviltà?", si chiede il cittadino, invitando il Comune a installare una telecamera con fototrappola al fine di individuare questi "trogloditi".