VIDEO | L'ondata di maltempo raggiunge anche la nostra città: pioggia, vento e grandine

La perturbazione non è durata molto ma, nei pochi minuti in cui ha imperversato sulla città, è stata particolarmente violenta. Ecco i filmati girati dai nostri lettori

Un temporale con annessa grandinata si è abbattuto su Pescara nel pomeriggio di oggi, 19 agosto, poco dopo le ore 17. La forte perturbazione non è durata molto ma, nei pochi minuti in cui ha imperversato sulla nostra città, è stata particolarmente violenta.

L'ondata di maltempo, dunque, ha raggiunto anche Pescara con pioggia, vento e - come detto - grandine. È bene tuttavia specificare che quest'ultima non si verifica mai in maniera omogenea, e quindi in alcune zone del capoluogo adriatico è stata avvertita in misura maggiore che in altre.

Vi proponiamo le immagini girate da alcuni nostri lettori tra il centro e Porta Nuova. Allo stato attuale il maltempo è finito e sulla città sta tornando a splendere il sole.