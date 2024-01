VIDEO | Giornata della Memoria, il prefetto Flavio Ferdani: "Ricordare non è solo un dovere, ma un valore di umanità"

“La concessione della medaglia d'onore ai familiari del signor Scarinci credo sia un atto estremamente importante perché rende onore a chi ha sacrificato la propria vita attraverso la legittimazione della Repubblica Italiana: il momento di riconoscimento che ha subito e sacrificato la propria vita nei confronti di persone che hanno usato violenza come arma nei suoi confronti”.

A dichiararlo il prefetto di Pescara Flavio Ferdani a margine delle celebrazioni svoltesi a Palazzo di Città in vista del Giorno della Memoria con cui si ricorda, il 27 gennaio, il dramma della Shoah. È stato lui a consegnare il riconoscimento ai familiari di Nicola Scarcinci, originario di Ortona e residente a Pescara che da militare fu deportato e costretto ai lavori forzati nei lager nazisti.

Una memoria che però, chiediamo al prefetto, sembra non imprimersi mai visto lo scenario politico internazionale dilaniato da guerre a cominciare da quella israelo-palestinese. “Credo – risponde – che l'attuale contesto internazionale debba assolutamente rafforzarci nell'idea che memoria è un dovere, ma anche un valore di umanità che dobbiamo coltivare, tramandare alle nuove generazioni per creare una società che costruisca sempre più il virus e gli anticorpi contro la violenza”.

L'ultimo giorno delle celebrazioni a Palazzo di Città anticipato perché il 27 gennaio coincide con il sabato ebraici (Shabbat) che prevede lo stop di tutte le attività, e che nella mattinata conclusiva del programma “Memoria 2024: il passato è tra noi” ha visto la partecipazione di molti studenti.

“Per Pescara il Giorno della Memoria - ha detto rivolgendosi alla platea il sindaco Carlo Masci - non è un giorno normale e neppure un giorno qualsiasi, ma quello che ci richiama a un impegno quotidiano, a non rassegnarci ai rigurgiti della barbarie neppure sotto forma di violenza verbale e dialettica. La nostra presenza nel tempio della democrazia, che è la sala consiliare del Comune, è la testimonianza viva che nulla giustifica il passato e niente deve addomesticare e piegare il presente. Negli Anni ’30 e ‘40 furono in tanti a voltarsi dall’altra parte, a non voler vedere e a non voler sapere cosa stava accadendo e perché. Dopo la guerra – ha aggiunto - ci fu chi scelse di non voler ricordare e chi preferì semplicemente voltare pagina, come se la Shoah fosse stata un mero accidente della storia, come tanti prima e dopo di allora, rinnegandone l’unicità e il monito a non precipitare mai più nel baratro dell’indifferenza, della sottovalutazione e della minimizzazione dell’antisemitismo. Non dobbiamo permetterlo. E nessuno di noi se lo può permettere”.

“Si tratta di un momento storico attraversato da guerre e da rigurgiti di violenza - ha rimarcato il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli - che ci impongono attenzione, vigilanza e coerenza alla luce di ciò che sta accadendo per via del conflitto israelo-palestinese che sta producendo migliaia di vittime. Per queste stesse ragioni dobbiamo ancor di più oggi impegnarci, rivolgendoci in particolare ai giovani. Le nuove generazioni dovranno essere i testimonial della pace nel futuro del pianeta. Da Pescara lanciamo quindi un accorato appello per la pace”.

“Sono molto preoccupata -per le sorti delle nostre democrazie quando ascolto sprigionarsi la retorica dell’odio contro Israele nelle marce a favore dei palestinesi, confondendo la legittimità della creazione di uno Stato palestinese con le vili azioni di un'organizzazione terroristica assassina come Hamas”, ha detto invece Amy K. Rosenthal, storica e giornalista per il Times of Istrael, consigliere del Guarini institute of pubblic affairs - John Cabot university di Roma. “Hamas odia la democrazia, non cerca il benessere e la prosperità del suo popolo ma è disposto a sacrificarlo senza alcuna pietà in nome del suo obiettivo esistenziale: distruggere Israele e gli ebrei. E la storia ha aggiunto - ci ha già insegnato che quando il mondo è indifferente alla uccisione degli ebrei la catastrofe prima o poi coinvolgerà tutti”. Un concetto ribadito anche da Lisa Palmieri-Billig, rappresentante dell’American Jewish Committee e presso la Santa Sede, giornalista vaticanista e cittadina onoraria di Pescara.

A mezzogiorno una corona d’alloro è stata deposta dal sindaco e dal presidente del consiglio comunale ai piedi della lapide posta sulla facciata principale del Palazzo di città in memoria della Shoah.

