VIDEO | "Era un'anima speciale": anche Pasotti, Leo e Foglietta al funerale di Barbara Paolone

Anche i noti attori Giorgio Pasotti, Edoardo Leo e Anna Foglietta hanno partecipato, nel pomeriggio di domenica 3 dicembre, al funerale di Barbara Paolone, manager artistica e organizzatrice di eventi nonché moglie dello showman abruzzese Vincenzo Olivieri. La donna è morta all'età di 54 anni dopo aver scoperto, appena tre settimane fa, un brutto male.

Nella chiesa di Sant'Antonio, oltre a vari personaggi locali come il parlamentare di FdI Guerino Testa e il comico Marco Papa, che per tanti anni ha stretto un importante sodalizio artistico con Olivieri, non sono mancati alla funzione i succitati Pasotti, Leo e Foglietta che avevano conosciuto Barbara grazie al produttore Stefano Francioni: Paolone, infatti, collaborava con Francioni nella realizzazione degli spettacoli teatrali di questi tre artisti, che dall'altare hanno anche voluto dire qualcosa per ricordare la loro amica.

"Barbara era un'anima speciale, di quelle anime che nascono per dare agli altri più che a se stesse. Dava del bene, dava allegria. Io non l'ho mai vista arrabbiata né triste, anzi, e credo di parlare non solo a nome mio ma di qualsiasi altro artista o tecnico che abbia avuto a che fare con lei", ha raccontato Pasotti. Leo, invece, ha voluto sottolineare che con Barbara Paolone "condividiamo ricordi sacri per noi".

Per Anna Foglietta "di Barbara ce n'è tanto bisogno, per cui facciamone tutte quante tesoro, e portiamo avanti questa memoria fatta di dignità, di amore, di generosità, di apertura verso gli altri. Barbara, grazie!". Il regista Milo Vallone, infine, ha letto una toccante poesia di Vincenzo Olivieri, dedicata a questa grande persona e stimata professionista che nessuno dimenticherà.

(foto e video di Fabio Urbini)